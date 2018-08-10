Xiaomi випустила ще одну новинку для геймерів – клавіатуру Mi Game Keyboard

Компанія Xiaomi продовжує розвивати свою лінійку ігрових пристроїв: слідом за серію лептопів Mi Notebook Pro 2 компанія представила механічну клавіатуру Mi Game Keyboard. Окрім оригінальних перемикачів та підсвітки, яку можна налаштувати, новинка отримала спеціальну функцію, яку обов'язково оцінять геймери.

Про це повідомляється на офіційному сайті Xiaomi.

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Клавіатура оснащується механічними перемикачами власної розробки Xiaomi. Судячи з представлених на офіційному сайті зображень, їх механізм роботи нагадує MX Cherry Red, однак новинка відрізняється довжиною ходу клавіш – він становить 3 міліметри.



Xiaomi Mi Game Keyboard отримала чудову підсвітку

Особливістю клавіатури стала можливість одночасного натискання до 33 клавіш у виділеній "ігровий" зоні, завдяки наявності 32-бітного ARM-процесора. Це дозволяє активно використовувати клавіатурні "комбо" в динамічних шутерах та багатокористувацьких онлайн іграх, не побоюючись за розпізнавання введення.



Xiaomi Mi Game Keyboard підтримує 33 одночасних натискання

Світлодіодне RGB-підсвічування, крім кольору клавіш, дозволяє вибрати кілька візуальних ефектів: "хвиля", "дихання" та інші. Примітно, що для зміни налаштувань не потрібна установка стороннього додатка: управління підсвічуванням проводиться за допомогою перерахованих в інструкції комбінацій клавіш. Корпус клавіатури виконаний з алюмінію з пластиковою накладною кришкою. Розкладка – стандартна, на 104 клавіші. Вага новинки становить 785 грамів.



Корпус Xiaomi Mi Game Keyboard виготовлений з алюмінію з пластиковою накладною кришкою

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Клавіатура Mi Game Keyboard вже доступна для попереднього замовлення на офіційному сайті Xiaomi та в інших китайських інтернет-магазинах за ціною 35 доларів (близько 925 гривень).

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