Xiaomi заінтригувала ще одним яскравим тизером: що готує компанія

Компанія Xiaomi продовжує інтригувати, представляючи фанам все нові цікаві тизери щодо нового продукту. Так, цього розу корпорація оприлюднила постер із ігровою відеокартою.

Про це повідомляє prostotech.com.

Очевидно, цю відеокарту від NVIDIA отримає новий ігровий "монстр" – на який ноутбук, на який Xiaomi натякала у попередньому тизері.

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На новому рекламному плакаті Xiaomi натякає, що відеокарта стане ідеальним рішенням для нового "ігрового монстра", і це саме те, чого вимагає кожен гравець.

Новий ноутбук від Xiaomi отримає відеокарту від NVIDIA

Вірогідно, новий ігровий ноутбук Xiaomi отримає відеокарти GTX1060 та потужнішу GTX 1070. Наразі більше подробиць немає.

Офіційна презентація нового ноутбука має відбутись через 4 дні.

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