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Xiaomi заінтригувала ще одним яскравим тизером: що готує компанія

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Xiaomi заінтригувала ще одним яскравим тизером
Xiaomi заінтригувала ще одним яскравим тизером / Фото з відкритих джерел

Компанія Xiaomi продовжує інтригувати, представляючи фанам все нові цікаві тизери щодо нового продукту. Так, цього розу корпорація оприлюднила постер із ігровою відеокартою.

Про це повідомляє prostotech.com.

Очевидно, цю відеокарту від NVIDIA отримає новий ігровий "монстр" – на який ноутбук, на який Xiaomi натякала у попередньому тизері.

Читайте також: Xiaomi та Intel готують ігрового "монстра" – новий ноутбук

На новому рекламному плакаті Xiaomi натякає, що відеокарта стане ідеальним рішенням для нового "ігрового монстра", і це саме те, чого вимагає кожен гравець.

Xiaomi готує ігровий ноутбук

Новий ноутбук від Xiaomi отримає відеокарту від NVIDIA

Вірогідно, новий ігровий ноутбук Xiaomi отримає відеокарти GTX1060 та потужнішу GTX 1070. Наразі більше подробиць немає.

Офіційна презентація нового ноутбука має відбутись через 4 дні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Ігри Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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