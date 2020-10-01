У Козятині на перехресті вулиць Незалежності та академіка Павлова з'явилося зізнання в любові до "коз". Насправді місцеві жителі хотіли зробити місто гарнішим, але почався дощ.

Підприємці та меценати міста хотіли зробити сквер та встановити напис "Я люблю Козятин". Проте почався дощ, тому наразі вулицю прикрашає лише частина знака. Про це розповів місцевий житель Олександр Крисков у фейсбуці.

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Крисков просить не критикувати роботу меценатів.

Територія очищується та готується (пам'ятаєте, які там джунглі з кущів та бур'янів були), не поспішайте критикувати, дочекайтесь завершення,

– заявив житель Козятина.

Крисков розповів, що роботу почали саме з напису для того, щоб привернути увагу до проєкту. Він закликає козятинчан не сміятись з недоробленої роботи меценатів, а "взяти лопату і допомогти".



Встановлення напису фінансували козятинські підприємці / Скріншот допису з фейсбук-сторінки "ПОГЛЯД – КОЗЯТИН"