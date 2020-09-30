Нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський 26 вересня спустив колеса кільком автівкам у Чернігові. Все для того, аби захистити від переклеювання рекламні білборди кандидата у мери Чернігова Юрія Тарасовця.

Народний обранець вдарив співвласника фірми, що обслуговує борди "Магр-авто". Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

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За інформацією телеканалу "Дитинець", інцидент нардеп заблокував на своїй машині під'їзд до рекламного щита, а потім спустив шини у кількох авто.

Чому інцидент виник через білборди

На бордах була розміщена політична реклама кандидата в мери Чернігова від "Слуги Народу" Юрія Тарасовця. Представники фірми вирішили зняти рекламу. За їх словами, рекламу Тарасовця приклеїли самовільно.

Що каже нардеп

Семінський спочатку сказав, що проходив поруч, а потім зауважив, що приїхав через прохання Тарасовця.

Я сюди приїхав. Дійсно було спущене колесо, я підкачав колесо,

– запевнив депутат.

За словами чоловіка, борди переклеїли незаконно.

Дивіться відео інциденту: