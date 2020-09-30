Хотів захистити білборди: "слуга народу" спустив колеса кільком автівкам у Чернігові – відео
Нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський 26 вересня спустив колеса кільком автівкам у Чернігові. Все для того, аби захистити від переклеювання рекламні білборди кандидата у мери Чернігова Юрія Тарасовця.
Народний обранець вдарив співвласника фірми, що обслуговує борди "Магр-авто". Про це повідомили у поліції Чернігівської області.
Читайте також Тверк біля пам'ятника загиблим воїнам: на інцидент відреагували у поліції та МВС
За інформацією телеканалу "Дитинець", інцидент нардеп заблокував на своїй машині під'їзд до рекламного щита, а потім спустив шини у кількох авто.
Чому інцидент виник через білборди
На бордах була розміщена політична реклама кандидата в мери Чернігова від "Слуги Народу" Юрія Тарасовця. Представники фірми вирішили зняти рекламу. За їх словами, рекламу Тарасовця приклеїли самовільно.
Що каже нардеп
Семінський спочатку сказав, що проходив поруч, а потім зауважив, що приїхав через прохання Тарасовця.
Я сюди приїхав. Дійсно було спущене колесо, я підкачав колесо,
– запевнив депутат.
За словами чоловіка, борди переклеїли незаконно.
Дивіться відео інциденту: