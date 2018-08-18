Я хочу сім'ю і дітей, – акторка Емма Стоун зробила відверте зізнання

Голлівудська акторка Емма Стоун, якій припусують роман з екс-чоловіком Дженніфер Еністон Джастіном Теру, зробила несподіване зізнання. Зірка розповіла, що прагне мати сім'ю та дітей.

У свої 29 років Емма Стоун може похизуватись чималими здобутками. Вона знялась у десятках популярних фільмів, зокрема, "Легковажна я", "Нова Людина-павук", "Це безглузде кохання", "Прислуга" та інших. За роль у фільмі-мюзиклі "Ла-Ла Ленд" зірка отримала престижні премії "Оскар" та "Золотий глобус".

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Попри таку стрімку кар'єру Емма Стоун знаходить час і для численних інтерв'ю. Так, зірка дала відвертий коментар своїй колезі та подрузі Дженніфер Лоуренс, який опублікували в журналі ELLE. Акторка щиро розповіла, наскільки важливі для неї є подруги.

Допис, поширений Elle Magazine (@elleusa) 15 Сер 2018 р. о 1:19 PDT

"Мені здається, дружба – це все. Коли тобі майже 30, ти починаєш розуміти, що свою сім'ю ти обираєш сам. Ти усвідомлюєш, що справжні друзі, люди, які розділяють з тобою всі моменти життя – це і є твоя родина", – відверто розповіла Емма Стоун.

Водночас зірка зізналась, що в підлітковому віці була переконана, що ніколи не стане дружиною та щасливою мамою. Однак згодом Емма Стоун все ж переглянула своє ставлення до шлюбу та знає, що прагне створити свою сім'ю.

З віком я змінила свою думку про дітей. Я ніколи не наглядала за дітьми, не няньчилася з ними. У підлітковому віці була впевнена, що ніколи не вийду заміж і не народжу дітей. Але коли я стала старшою, то зрозуміла, що хочу сім'ю і дітей,

– зазначила Емма Стоун.

Ймовірно, перед ювілеєм, який відбудеться 6 листопада, акторка дедалі частіше задумується над тим, чого досягла до 30 років. Емма Стоун переосмислила свої здобутки та проаналізувала, як вона жила до цього часу.

"Коли мені було 20, це був дійсно цікавий період. За останні 10 років відбулося так багато всього: і доброго, і не дуже. Дивно, як відмітка в 30 років змінює наші погляди на життя. Раніше я просто жила мріями, займалася тим, чим подобається, і заводила друзів. Тепер же я все частіше замислююся про те, що ж робити далі. Здається, я хочу подорослішати", – додала Емма Стоун.