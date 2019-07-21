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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Я не шкодую, що відмовився від прем'єрства, – Садовий

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      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий
      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий / 24 канал

      При Порошенкові бути успішним прем'єром було не можливо – він сам одночасно був і президентом, і прем'єром, і всім.

      Так про свою відмову від пропозиції очолити уряд сказав в ефірі телемарафону "Вибір країни" лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      "Тоді, коли мені пропонували посаду, я прийняв відповідальне рішення. Адже щоб бути якісним прем'єром, ти мусиш опиратися на робочу більшість. Тоді коаліції реально не було, в Уряді було купа вакансій міністрів. Це недопустимо в той час, коли країна перебуває у стані війни. Повинна бути злагоджена, якісна робота", – сказав Садовий.

      Політик додав – сподівається, саме така ситуація буде в наступному парламенті та сформованому ним уряді: "Коли вранці парламент ухвалює рішення, а уряд їх втілює в життя вже після обіду. Бо те, що ми мали останніми роками – це було сумно".

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини політики Новини України Самопоміч Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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