Я не шкодую, що відмовився від прем'єрства, – Садовий

При Порошенкові бути успішним прем'єром було не можливо – він сам одночасно був і президентом, і прем'єром, і всім.

Так про свою відмову від пропозиції очолити уряд сказав в ефірі телемарафону "Вибір країни" лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

"Тоді, коли мені пропонували посаду, я прийняв відповідальне рішення. Адже щоб бути якісним прем'єром, ти мусиш опиратися на робочу більшість. Тоді коаліції реально не було, в Уряді було купа вакансій міністрів. Це недопустимо в той час, коли країна перебуває у стані війни. Повинна бути злагоджена, якісна робота", – сказав Садовий.



Політик додав – сподівається, саме така ситуація буде в наступному парламенті та сформованому ним уряді: "Коли вранці парламент ухвалює рішення, а уряд їх втілює в життя вже після обіду. Бо те, що ми мали останніми роками – це було сумно".