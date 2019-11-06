11:37
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, 5 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Я вас всіх на нуль помножу, – п'яний працівник ГПУ погрожував поліцейським у Києві

      2433 Читать новость на русском
      Працівник ГПУ погрожував правоохоронцям у Києві
      Працівник ГПУ погрожував правоохоронцям у Києві / Фото Київ Оперативний

      У Києві нетверезий співробітник Генеральної прокуратури України Ігор Мукан влаштував скандал поліцейським, які зупинили його авто у Києві. Чиновник грубо обзивав і погрожував правоохоронцям.

      Поліцейські вирішили зупинити водія Audi Q7 на чеських номерах за створення аварійної ситуації на дорозі, повідомляє телеграм-канал "Київ Оперативний". 

      Цікаво: Водій за ноги виволік нетверезу жінку з маршрутки в Дніпрі: відео

      Він протягнув 700 метрів і нарешті зупинився на проспекті Перемоги, 52. Там одіозний чиновник і влаштував скандал поліцейським.

      З-за керма, хитаючись, вийшов пан і почав розповідати свої погрозливі "казки". Через хвилину отого нікому не потрібного монологу він все ж вимовив своє прізвище. Виявилось, що це одіозний пан Мукан Ігор Ярославович. Сказав, що він працівник Генеральної прокуратури України,
      – йдеться у повідомленні. 


      Правоохоронці зупинили у Києві нетверезого працівника ГПУ

      Перший серйозний скандал з Муканом розгорівся тоді, як він облаяв, погрожував та принижував свою колегу в ГПУ. Після цього чиновника звільнили, але він вважав це несправедливим і подав касаційну скаргу на поновлення у роботі

      Читайте також: Я тобі голову відріжу, – Кива із погрозами знову потрапив у скандал: відео

      Тепер одіозний співробітник Генпрокуратури знову вляпався у скандал.

      Щенки, я працівник Генпрокуратури. Та ви зараз мене супроводжувати додому будете, а завтра я вас всіх на нуль помножу,
      – погрожував він поліцейським.

      Чиновник двічі намагався продути драгер, але так і не зробив цього. Втретє він відмовився проходити алкотест, за що на нього склали постанову за статтею 130 КоАП – керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.


      Працівник ГПУ Мукан погрожував поліцейським у Києві

      Чи покарають Мукана за таку витівку у Генпрокуратурі – наразі невідомо.

       

      blog_ava
      Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      сьогодні
      5554
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва ГПУ Скандал Поліція Алкоголь
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю із Супрун
      сьогодні , 09:55 Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю із Супрун
      Юрій Гаврищак 2166
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур 2
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      771
      В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      сьогодні , 08:40 В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      Злой Одессит 1235
      Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      сьогодні , 06:40 Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 5554
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук