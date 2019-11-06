Я вас всіх на нуль помножу, – п'яний працівник ГПУ погрожував поліцейським у Києві

У Києві нетверезий співробітник Генеральної прокуратури України Ігор Мукан влаштував скандал поліцейським, які зупинили його авто у Києві. Чиновник грубо обзивав і погрожував правоохоронцям.

Поліцейські вирішили зупинити водія Audi Q7 на чеських номерах за створення аварійної ситуації на дорозі, повідомляє телеграм-канал "Київ Оперативний".

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Він протягнув 700 метрів і нарешті зупинився на проспекті Перемоги, 52. Там одіозний чиновник і влаштував скандал поліцейським.

З-за керма, хитаючись, вийшов пан і почав розповідати свої погрозливі "казки". Через хвилину отого нікому не потрібного монологу він все ж вимовив своє прізвище. Виявилось, що це одіозний пан Мукан Ігор Ярославович. Сказав, що він працівник Генеральної прокуратури України,

– йдеться у повідомленні.



Правоохоронці зупинили у Києві нетверезого працівника ГПУ

Перший серйозний скандал з Муканом розгорівся тоді, як він облаяв, погрожував та принижував свою колегу в ГПУ. Після цього чиновника звільнили, але він вважав це несправедливим і подав касаційну скаргу на поновлення у роботі.

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Тепер одіозний співробітник Генпрокуратури знову вляпався у скандал.

Щенки, я працівник Генпрокуратури. Та ви зараз мене супроводжувати додому будете, а завтра я вас всіх на нуль помножу,

– погрожував він поліцейським.

Чиновник двічі намагався продути драгер, але так і не зробив цього. Втретє він відмовився проходити алкотест, за що на нього склали постанову за статтею 130 КоАП – керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.



Працівник ГПУ Мукан погрожував поліцейським у Києві

Чи покарають Мукана за таку витівку у Генпрокуратурі – наразі невідомо.