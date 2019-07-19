Я здивований, але СБУ почала працювати, – Садовий про розслідування сміттєвої блокади Львова

Служба безпеки України розпочала розслідування сміттєвої блокади Львова, яка почалась із підпалу міського сміттєзвалища у травні 2016 і тривала понад рік.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив лідер "Самопомочі", міський голова Львова Андрій Садовий.

"Якщо ця справа буде розслідувана, то це буде велика повага до громади міста і до закону. Думаю, треба буде готувати дуже багато камер в українських в’язницях, тому що це була спроба створити екологічну катастрофу у місті", – наголосив Андрій Садовий.

Політик нагадує, що цей акт приниження майже мільйонного міста відбувався через те, що Адміністрація президента Порошенка хотіла отримати в ручне управління парламентську фракцію "Об’єднання "Самопоміч". Відповідну угоду, яку пропонували Садовому в АП, він оприлюднив у лютому цього року.

"У цьому процесі було задіяно дуже багато людей, які мали високі посади – починаючи від Петра Олексійовича до керівників обласних адміністрацій, працівників СБУ, прокуратури, поліції. Багато урядовців були бездіяльними і просто спостерігали, як місту створюють проблеми. І цим людям треба буде давати серйозні відповіді.

А я ніколи нікого не здавав і здавати не буду. Велика подяка громаді Львова, яка вистояла і витримала це приниження", – додає Садовий.

Нагадаємо, під час робочого візиту до Львова 6 липня президент Зеленський доручив СБУ розслідувати сміттєву блокаду Львова.