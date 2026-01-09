Хизуються "Орешником", але по вуха в проблемах: інтерв'ю авіаексперта про літаки Путіна

Масштабна операція СБУ "Павутина" минулого року не лише злякала ворога, а й принесла втрати серед російської стратегічної авіації. Оскільки такі літаки в Росії виготовляти вже неможливо, окупантам залишається хіба мріяти про нові Ту-95 та Ту-160, які вони намагаються переховувати від нових атак.

Тим часом у Кремлі вигадують "нову" зброю, щоб довести Сполученим Штатам свою силу, але такий блеф не працює. Експерт з авіації Костянтин Криволап в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що натепер загрожує російській ядерній тріаді та як окупанти намагаються компенсувати втрати, щоб продовжувати тероризувати Україну.

Є складнощі: що відбувається з російськими літаками Ту-95 і Ту-160?

У ЗМІ повідомляють, що після операції "Павутина" Росія не може відновити свою стратегічну авіацію. Чи дійсно це стало такою катастрофою для російської авіації? І що означає "не можуть відновитися"? Чи планують вони взагалі відновлюватися з тими санкціями, які є проти них?

На початку гарячої фази (війни – 24 Канал) у росіян, згідно з бухгалтерським обліком, було приблизно 60 літаків Ту-95 МС. Реально літали, як говорили росіяни, 47. Однак виявилося, що вони це роздули й було зовсім не так: реальна спроможність на кінець 2022 року була на рівні 26 – 30 літаків.

Треба також розуміти, що якщо в країни є нова техніка, то зазвичай на ремонті, регламентних роботах та різних оглядах перебуває щонайменше 20% бойової техніки. Це не тільки в росіян, це по всьому світу.

Тому після операції "Павутина" у мене не виходить нарахувати більше, ніж 18 російських літаків Ту-95. А якщо брати останні події, то їх там, очевидно, ще менше. Тому ця ситуація пов'язана і з ремонтами, і зі старінням літаків.

Ми пам'ятаємо, що чудовий літак Ан-22 "Антей" розвалився в повітрі, тому що він просто старий. Ту-95 приблизно такого ж віку. Це останнє, що залишилося (в Росії – 24 Канал), бо вони закінчували своє виробництво на початку 1990-х, тобто більше їх не виробляли.

Зауважте! СБУ провели операцію "Павутина" 1 червня 2025 року. Щоб знищити понад 40 літаків стратегічної авіації Росії – а це А-50, Ту-95 та Ту-22 М3, – Україна використала FPV-дрони вартістю від 300 до 600 доларів США.

Двигуни НК-12, які стоять на Ту-95, – це двигуни, які стояли ще на літаках, пасажирських лайнерах, турбогвинтових Ту-114 Радянського Союзу. Це те, що було ще раніше на Ту-104 і Ту-124. Це дуже старі та важкі двигуни для таких літаків. Це не просто минуле століття, це рівень трішки пізніших часів братів Райтів (американські авіаінструктори, які здійснили перші керовані польоти на літаку – 24 Канал).

Така стара техніка, звісно, виходить з ладу. Радянська промисловість виготовляла шасі, гідравліку, гідронасосні агрегати, насоси-регулятори тощо, але таких заводів уже більше немає.

Щодо Ту-160: їх було загалом 18 штук. Їх майже не експлуатували, тому що вони були дуже вимогливі та незручні для використання. Ними хіба погрожували. Окупанти застосовували їх у перших атаках, але потім вирішили цього не робити, бо їх обслуговування і надійність були в поганому стані.

Потім комусь прийшла чудова ідея їх відремонтувати, щоб щось розповідати та показувати, начебто це новий літак Ту-160 М3: так вони його назвали. Три відправили на ремонт у Казань на модернізацію.

Їм пообдирали обшивку, але виявилося, що та конструкція, яка була в цьому літаку, оця титанова балка, яка йде крізь увесь фюзеляж, уже втратила ці технології. Уже нема ані технологій, ані обладнання, ані людей. Тому вони нічого не могли зробити, щоб це відновити.

Коли витягували новий двигун для нібито цього Ту-160 М3, він стояв у тій самій кімнаті, на тому самому візку, де стояв його попередник. Зовнішньо я не побачив суттєві зміни, хоч росіяни там розписували, що вони досить серйозно щось відремонтували.

Однак треба розуміти, що, коли була операція "Павутина", ми побачили, що росіяни заховали 2 літаки Ту-160 в Анадирі (Чукотка – 24 Канал), куди не ступала нога людини. Туди можна добратися лише морем або повітрям. Вони там їх заховали, тому що боялися, що буде ще десь таке схоже.

Тепер вони їх звідти витягли. Цих відремонтованих Ту-160 залишилося не більше 15 штук. Можливо, ще менше, бо вони дуже вимогливі, зокрема до палива. Раніше ми били по Саратовському мобрезерву та держрезерву, тому що там є керосин Т-6. Це спеціальний термостабілізований керосин саме для таких літаків. Його, мабуть, теж не вистачає.

Тобто в росіян великі проблеми: виробництва немає. Вони намагалися зробити новий бомбардувальник "Посланник", але його навіть у мультфільмах немає. Тобто вони говорять, що затвердили ескізний проєкт, але ніхто ніде його не бачив. Росіяни щось показували, але це було схоже на B-1 Lancer.

Американці ж пішли набагато далі: там вже працюють зовсім інші системи. Тобто в росіян я не бачив цього. Бомбардувальник такого стратегічного класу має бути по технології Stealth. У росіян немає такої технології. Су-57, який вони намагалися зробити для такого п'ятого покоління з технологією Stealth, так далеко, як Камчатка від Москви. Це неможливо.

Довідка. Технологія Stealth – це технологія пониженої помітності авіації, завдяки якій літаки є майже не видимі радарами, що дає змогу проникати в глибоко захищені зони ворога. Раніше ветеран армії США Пол Левандовський зазначив, що Росія багато років тому заявляла, що має винищувач із такою технологією на рівні американських F-22 та F-35. Однак ніхто їх так і не бачив.

"Американці все знають": як у Кремлі ганебно вигадують "новітню" зброю?

Нині є така думка, що Росія все частіше робить ставку на масове використання ударних безпілотників, модернізує їх саме через велику проблему зі стратегічною авіацією. Ви ці речі пов'язуєте між собою?

Ні, я думаю, що це окремі два питання. Є відсутність стратегічної авіації, а це елемент ядерної тріади, її знищили. Також щодо іншої повітряної компоненти – виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет, то ми пошкодили контейнер у Мордовії та системи станцій "Воронеж". Також знищені установки "Небо-У" та "Небо-СВУ", це дальнє радіолокаційне виглядання. А-50 уже майже не літають, хіба між містами. У бойових діях їх не використовують.

Тому елемента тріади, починаючи від виявлення до стратегічної авіації, вже немає. Залишилися підводні човни, які десь начебто ходять морем. Однак незрозуміло, чим саме вони оснащені. Росіяни намагаються поставити на них ракети, але незрозуміло, у якому вони стані: одні ще не доведені до ладу, інші – давно вичерпали свій ресурс.

Тобто в Росії дуже велика проблема з ядерною тріадою. Американці чудово знають, де і що в них стоїть, вони уважно за цим спостерігають.

Росіяни намагаються щось продемонструвати, показують "Орешник" на параді й думають, що це виглядає серйозно. Однак американці абсолютно чітко розуміють, що це повний блеф і на це можна не звертати уваги. Враховуючи концепцію Трампа про права сильного, американці ігнорують росіян як хочуть.

Важливо! Сьогодні вночі ворог атакував Львівщину, перед цим було повідомлення про загрозу з полігону Капустин Яр. У телеграм-каналах припускали, що удар був саме "Орешником", але авіаексперт Анатолій Храпчинський наголосив, що ворог використав звичайну міжконтинентальну балістичну ракету зі старих радянських запасів. Росіяни спеціально імітували ядерну боєголовку, щоб підсилити свою пропаганду та налякати світ.

"Маємо це витримати": як росіяни вдосконалюють зброю для атак

Які ресурси є в росіян, що вони накопичили? Як вони сьогодні завдають ударів: застосовують більше балістики чи якісь модернізовані безпілотники?

Я б не сказав, що в росіян нічого немає, у них багато чого залишилося. Ми маємо це витримати ще довгий час і тримати оборону, іншого варіанта в нас немає.

Що вони будуть застосовувати? Вони намагаються робити нові речі, але це все ще не серійне виробництво. Я маю на увазі використання старих радянських ракет Р-60, ПЗРК.

Однак водночас вони використовують Mesh-мережу (система бездротового зв'язку – 24 Канал) – це для нас досить погано, бо це виклики, на які ми маємо реагувати. Краще було б, якби ми створювали росіянам виклики, а не навпаки.

Вони намагаються робити управління дроном у режимі FPV, тобто живий оператор сидить і керує цим "Шахедом". Основним дроном буде "Шахед", який поки що літає по координатах. Згодом їх буде більшати й керувати ними будуть, як FPV-дронами. Росіяни будуть бачити, куди вони б'ють.

Останнім часом вони активізувались у напрямку покращення характеристик "Шахедів". На це можуть бути різні причини, зокрема погіршення відносин Андрія Білоуса, міністра оборони Росії, з Володимиром Путіним.

Зверніть увагу! Ворог намагається покращувати "Шахеди", зокрема, кріплячи до них ПЗРК та антени для навігації за радіомаяками, щоб не залежати від супутникової навігації.

Однак у Росії є "Рубікон" – це команда безпілотної авіації, яка отримує дуже великі ресурси та майже не має обмежень, щоб досягати своїх цілей. Вони працюють дуже серйозно. Треба розуміти, що росіяни будуть далі розвиватися в напрямку дешевої зброї, її великої кількості та модернізації.

А ми поки не створили концепцію боротьби, не запустили легкомоторну авіацію та прив'язні аеростати, щоб виявляти дрони. Під час останніх атак дрони літали на низьких висотах – 50 – 70 метрів. Маючи досить гарні перехоплювачі, через ці висоти ми не зовсім ефективно змогли збивати ці "Шахеди".

Якби в нас були підняті легкомоторна авіація та прив'язні аеростати, вони б бачили все це далеко. Можна багато казати про те, що не виходить, але факт залишається фактом. Цього всього немає.

До речі, росіяни починають використовувати легкомоторну авіацію для збиття наших дронів. Раніше можна було сміятися, коли вони брали Як-52, які не можуть літати вночі й обмежені у своїх можливостях. Однак тепер вони скуповують старі літаки Cessna 172, переобладнують їх і роблять із них літаки, які здатні збивати наші дрони.

Щодо легкомоторної авіації: ви маєте на увазі гелікоптери?

Я маю на увазі легкомоторні літаки: це літаки невеликої ваги, які можуть узяти максимум пів тонни навантаження та з ним займатися виявленням та збиттям "Шахедів".

Це як ось цей Як-52?

Як-52 – це непоганий спортивний літак для виконання фігури вищого пілотажу. У нього стоїть надто потужний двигун. І він витрачає досить багато палива, не може патрулювати чи літати тихо. Він має літати швидко, красиво, ефективно, вражаючи всіх своїми можливостями.

Однак для збиття "Шахедів" потрібна зовсім інша техніка. Вона дійсно схожа на літак Cessna 172: це легкомоторний літак, який може перебувати в повітрі до 6 годин, скільки витримає пілот. Там стоїть двигун Rolex, який досить ефективний.

На цій машині неможливо виконати всі фігури вищого пілотажу. Однак вона здатна довго літати, це досить маневрова машина, вважається спортивною машиною, і вона найбільше підходить для виконання всіх цих завдань. Якби, наприклад, ви б взяли літак Ан-28, то він витрачає півтори тонни палива на годину польоту. Це дуже багато, і так робити не потрібно.

Повне інтерв'ю з експертом з авіації про операцію у Венесуелі та стратегію США – дивіться у відео 24 Каналу!