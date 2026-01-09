Хвастаются "Орешником", но по уши в проблемах: интервью авиаэксперта о самолетах Путина

Масштабная операция СБУ "Паутина" в прошлом году не только напугала врага, но и принесла потери среди российской стратегической авиации. Поскольку такие самолеты в России изготавливать уже невозможно, оккупантам остается разве что мечтать о новых Ту-95 и Ту-160, которые они пытаются прятать от новых атак.

Тем временем в Кремле придумывают "новое" оружие, чтобы доказать Соединенным Штатам свою силу, но такой блеф не работает. Эксперт по авиации Константин Криволап в интервью 24 Каналу объяснил, что сейчас угрожает российской ядерной триаде и как оккупанты пытаются компенсировать потери, чтобы продолжать терроризировать Украину.

Есть сложности: что происходит с российскими самолетами Ту-95 и Ту-160?

В СМИ сообщают, что после операции "Паутина" Россия не может восстановить свою стратегическую авиацию. Действительно ли это стало такой катастрофой для российской авиации? И что значит "не могут восстановиться"? Планируют ли они вообще восстанавливаться с теми санкциями, которые есть против них?

В начале горячей фазы (войны, – 24 Канал) у россиян, согласно бухгалтерскому учету, было примерно 60 самолетов Ту-95 МС. Реально летали, как говорили россияне, 47. Однако оказалось, что они это раздули и было совсем не так – реальная способность на конец 2022 года была на уровне 26 – 30 самолетов.

Надо также понимать, что если у страны есть новая техника, то, обычно, на ремонте, регламентных работах и различных осмотрах находится минимум 20% боевой техники. Это не только у россиян, это по всему миру.

Поэтому после операции "Паутина" у меня не получается насчитать больше, чем 18 российских самолетов Ту-95. А если брать последние события, то их там, очевидно, еще меньше. Поэтому эта ситуация связана и с ремонтами, и со старением самолетов.

Мы помним, что замечательный самолет Ан-22 "Антей" развалился в воздухе, потому что он просто старый. Ту-95 примерно такого же возраста. Это последнее, что осталось (в России, – 24 Канал), потому что они заканчивали свое производство в начале 1990-х, то есть больше их не производили.

Заметьте! СБУ провели операцию "Паутина" 1 июня 2025 года. Чтобы уничтожить более 40 самолетов стратегической авиации России, а это А-50, Ту-95 и Ту-22 М3, Украина использовала FPV-дроны стоимостью от 300 до 600 долларов США.

Двигатели НК-12, которые стоят на Ту-95, – это двигатели, которые стояли еще на самолетах, пассажирских лайнерах, турбовинтовых Ту-114 Советского Союза. Это то, что было еще раньше на Ту-104 и Ту-124. Это очень старые и тяжелые двигатели для таких самолетов. Это не просто прошлый век, это уровень немного более поздних времен братьев Райт (американские авиаинструкторы, которые совершили первые управляемые полеты на самолете, – 24 Канал).

Такая старая техника, конечно, выходит из строя. Советская промышленность изготавливала шасси, гидравлику, гидронасосные агрегаты, насос-регуляторы и т.д., но таких заводов уже больше нет.

Что касается Ту-160, их было всего 18 штук. Их почти не эксплуатировали, потому что они были очень прихотливы и неудобны для использования. Ими разве что угрожали. Оккупанты применяли их в первых атаках, но потом решили этого не делать, потому что их обслуживание и надежность были в плохом состоянии.

Потом кому-то пришла замечательная идея их отремонтировать, чтобы что-то рассказывать и показывать вроде это новый самолет Ту-160 М3, так они его назвали. Три отправили на ремонт в Казань на модернизацию.

Им ободрали обшивку, но оказалось, что та конструкция, которая была в этом самолете, эта титановая балка, которая идет везде во весь фюзеляж, уже потеряла эти технологии. Уже нет ни технологий, ни оборудования, ни людей. Поэтому они ничего не могли сделать, чтобы это восстановить.

Когда вытаскивали новый двигатель для якобы этого Ту-160 М3, он стоял в той же комнате, на той же тележке, где стоял его там предшественник. Внешне я не увидел существенные изменения, хотя россияне там расписывали, что они достаточно серьезно что-то отремонтировали.

Однако надо понимать, что когда была операция "Паутина", мы увидели, что россияне спрятали 2 самолета Ту-160 в Анадыре (Чукотка, – 24 Канал), куда не ступала нога человека. Туда можно добраться только морем или воздухом. Они там их спрятали, потому что боялись, что будет еще где-то такое похожее.

Сейчас они их оттуда вытащили. Этих отремонтированных Ту-160 осталось не более 15 штук. Возможно, еще меньше, потому что они очень прихотливы, в частности к топливу. Раньше мы били по Саратовскому мобрезерву и госрезерву, потому что там есть керосин Т-6. Это специальный термостабилизированный керосин именно для таких самолетов. Его, видимо, тоже не хватает.

То есть у россиян большие проблемы – производства нет. Они пытались сделать новый бомбардировщик "Посланник", но его даже в мультфильмах нет. То есть они говорят, что утвердили эскизный проект, но никто нигде его не видел. Россияне что-то показывали, но это было похоже на B-1 Lancer.

Американцы же уже пошли значительно дальше, там уже работают совсем другие системы. То есть у русских я не видел этого. Бомбардировщик такого стратегического класса должен быть по технологии Stealth. У россиян нет такой технологии. Су-57, который они пытались сделать для такого пятого поколения с технологией Stealth, так далеко, как Камчатка от Москвы. Это невозможно.

Справка. Технология Stealth – это технология пониженной заметности авиации, благодаря которой самолеты являются почти невидимым для радаров, что позволяет проникать в глубоко защищенные зоны врага. Ранее ветеран армии США Пол Левандовский отметил, что Россия много лет назад заявляла, что имеет истребитель с такой технологией на уровне американских F-22 и F-35. Однако никто их так и не видел.

"Американцы все знают": как в Кремле позорно придумывают "новейшее" оружие?

Сейчас есть такое мнение, что Россия все чаще делает ставку на массовое использование ударных беспилотников, модернизирует их именно из-за большой проблемы со стратегической авиацией. Вы эти вещи связываете между собой?

Нет, я думаю, что это отдельные два вопроса. Есть отсутствие стратегической авиации, а это элемент ядерной триады, ее уничтожили. Также относительно другой воздушной компоненты – обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет, то мы повредили контейнер в Мордовии и системы станций "Воронеж". Также уничтожены установки "Небо-У" и "Небо-СВУ", это дальний радиолокационный вид. А-50 уже почти не летают, разве что между городами. В боевых действиях их не используют.

Поэтому элемента триады, начиная от обнаружения до стратегической авиации, уже нет. Остались подводные лодки, которые где-то вроде бы ходят по морю. Однако непонятно, чем именно они обладают. Россияне пытаются поставить на них ракеты, но непонятно, в каком они состоянии – одни еще не доведены до ума, другие – давно исчерпали свой ресурс.

То есть в России очень большая проблема с ядерной триадой. Американцы прекрасно знают, где и что у них стоит, они внимательно за этим наблюдают.

Россияне пытаются что-то продемонстрировать, показывают "Орешник" на параде и думают, что это выглядит серьезно. Однако американцы абсолютно четко понимают, что это полный блеф и на это можно не обращать внимания. Учитывая концепцию Трампа о "правах сильного", американцы игнорируют россиян, как хотят.

Важно! Сегодня ночью враг атаковал Львовскую область, перед этим было сообщение об угрозе с полигона Капустин Яр. В телеграмм-каналах предполагали, что удар был именно "Орешником", но авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что враг использовал обычную межконтинентальную баллистическую ракету из старых советских запасов. Россияне специально имитировали ядерную боеголовку, чтобы усилить свою пропаганду и напугать мир.

Россияне хвастаются межконтинентальной баллистической ракетой на параде в Москве / Фото РосСМИ

"Должны это выдержать": как россияне совершенствуют оружие для атак

Какие сейчас ресурсы есть у россиян, что они накопили? Как они сейчас наносят удары – применяют ли больше баллистики, или какие-то модернизированные беспилотники?

Я бы не сказал, что у россиян ничего нет, у них много чего осталось. Мы должны это выдержать еще долгое время и держать оборону, другого пути у нас нет.

Что они будут применять? Они пытаются делать новые вещи, но это все еще не серийное производство. Я имею в виду использование старых советских ракет Р-60, использование ПЗРК.

Однако в то же время они используют Mesh-сеть (система беспроводной связи, – 24 Канал) – это для нас довольно плохо, потому что это вызовы, на которые мы должны реагировать. Лучше было бы, если бы мы создавали россиянам вызовы, а не наоборот.

Они пытаются делать управление дроном в режиме FPV, то есть живой оператор сидит и управляет этим "Шахедом". То есть основным дроном будет "Шахед", который пока летает по координатам. Впоследствии их будет больше и управлять ими будут как FPV-дронами. Россияне будут видеть, куда они бьют.

В последнее время они активизировались в направлении улучшения характеристик "Шахедов". На это могут быть разные причины, в частности, ухудшение отношений Андрея Белоуса, министра обороны России, с Владимиром Путиным.

Обратите внимание! Враг пытается улучшать "Шахеды", в частности, крепя к ним ПЗРК и антенны для навигации по радиомаякам, чтобы не зависеть от спутниковой навигации.

Однако в России есть "Рубикон" – это команда беспилотной авиации, которая получает очень большие ресурсы и почти не имеет ограничений, чтобы достигать своих целей. Они работают очень серьезно. Надо понимать, что россияне будут дальше развиваться в направлении дешевого оружия, большого количества и его модернизации.

А мы пока не создали концепцию борьбы, не запустили легкомоторную авиацию и привязные аэростаты, чтобы обнаруживать дроны. Во время последних атак дроны летали на низких высотах – 50 – 70 метров. Имея достаточно хорошие перехватчики, из-за этих высот мы не совсем эффективно смогли сбивать эти "Шахеды".

Если бы у нас были подняты легкомоторная авиация и привязные аэростаты, они бы видели все это далеко. Можно много говорить о том, что не получается, но факт остается фактом. Этого всего нет.

Кстати, россияне начинают использовать легкомоторную авиацию для сбивания наших дронов. Раньше можно было смеяться, когда они брали Як-52, которые не могут летать ночью и ограничены в своих возможностях. Однако сейчас они скупают старые самолеты Cessna 172, переоборудуют их и делают из них самолеты, которые способны сбивать наши дроны.

Относительно легкомоторной авиации, вы имеете в виду вертолеты?

Я имею в виду легкомоторные самолеты – это самолеты небольшого веса, которые могут взять максимум полтонны груза и с ним заниматься обнаружением и сбиванием "Шахедов".

Это как вот этот Як-52?

Як-52 – это неплохой спортивный самолет для выполнения фигуры высшего пилотажа. У него стоит слишком мощный двигатель. И он тратит достаточно много топлива, не может патрулировать или летать тихо. Он должен летать быстро, красиво, эффективно, поражая всех своими возможностями.

Однако для сбивания "Шахедов" нужна совсем другая техника. Она действительно похожа на самолет Cessna 172 – это легкомоторный самолет, который может находиться в воздухе до 6 часов, сколько выдержит пилот. Там стоит двигатель Rolex, который достаточно эффективен.

На этой машине невозможно выполнить все фигуры высшего пилотажа. Однако она способна долго летать, это достаточно маневренная машина, считается спортивной, и она больше всего подходит для выполнения всех этих задач. Если бы, например, вы бы взяли самолет Ан-28, то он расходует полторы тонны топлива в час полета. Это очень много и так делать не нужно.

