У США надіються, що їм вдасться укласти з Росією нову угоду з питань ядерних стратегічних озброєнь. Для переговорів мають направити одну з найбільш представницьких делегацій за весь час.

Спецпредставник США по контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі вважає, що новий договір з Росією стане методом тиску на Китай, що є "терміновою загрозою". Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До слова США хочуть укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: деталі

За його словами, на переговори мають відправитись багато впливових генералів, адмірали, а також співробітники Пентагону і міністерства енергетики. Це показує наскільки серйозно США ставляться до цих переговорів.

Ми сподіваємося, що Росія поставиться до цього також, і перевіримо серйозність її намірів,

– сказав Біллінгслі.

Він також пропонує вести двосторонні переговори – як між США і Росією, так і між США і Китаєм. І продовжувати це робити до моменту поки ці переговори в кінцевому результаті не увійдуть в тристоронні межі.

Маршалл Біллінгслі наголосив, що США буде тиснути на Пекін з метою привернути Китай до переговорів.

Що кажуть у Китаї

Раніше керівник департаменту з контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Цун наголошував, що Китай візьме участь в переговорах за умови, якщо США скажуть, що вони готові спуститися на китайський ядерний рівень. Однак, він переконаний, що цього не станеться.