Зима близько, – Медведєв вдався до перших залякувань після закінчення "ядерного договору" зі США
- Дмитро Медведєв заявив про закінчення терміну дії договору СНО-3 між Росією та США.
- Вперше з 1972 року між країнами немає договору, який обмежував би стратегічні ядерні сили.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв уперше висловився після завершення чинності договору СНО-3 стосовно ядерного озброєння між Росією та США, яке ж він сам свого часу підписав з Бараком Обамою.
Про це свідчить допис колишнього російського президента та високопосадовця у соцмережі Х, оприлюднений у середу, 4 лютого.
Дивіться також Епоха ядерних угод завершується: у FT розкрили, чи буде нова гонка озброєнь між Росією та США
Про що заявив Медведєв?
Договір СНО-3 підписали у 2010 році в Празі чинним на той момент президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим. Цей документ набув чинності у 2011-му і мав стати фундаментом "ядерної стабільності" у світі.
Зараз Дмитро Медведєв констатував закінчення терміну вищезгаданого договору між Росією та США, наголосивши, що жодного додаткового документа натомість сторони не уклали, й усі домовленості залишилися у минулому.
От і все. Вперше з 1972 року Росія (колишній СРСР) та США не мають договору, що обмежує стратегічні ядерні сили. ОСВ-1, ОСВ-2, СНО-1, СНО-2, СНВ-2, Новий СНО – все в минулому,
– написав він.
До свого допису експрезидент Росії додав фото із написом "Зима близько", але додаткових деталей з цього приводу він не вказав.
Яку заяву оприлюднило МЗС Росії?
Незадовго до цього МЗС Росії заявило, що Москва більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал, як передбачав договір, і надалі може застосовувати подібну зброю на власний розсуд.
Також у відомстві наголосили, що Росія "незмінно готова" до рішучих військово-технічних контрзаходів з метою усунення потенційних додаткових загроз національній безпеці країни, але деталей не вказали.