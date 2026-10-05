Для великих гравців ринку важливо було не лише залучити клієнта, а й зробити так, щоб він залишався на станції довше та користувався більшою кількістю сервісів. Однак повномасштабна війна змінює цю логіку. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Український паливний ринок має шукати баланс між комфортом, швидкістю та безпекою

Такий рівень сервісної конкуренції на паливному ринку є доволі нетиповим для Європи. Те, що в інших країнах може сприйматися як додаткова перевага, в Україні давно стало звичним стандартом. Адже сьогодні хороший сервіс – це вже не лише комфорт, а й можливість швидко отримати все необхідне та безпечно продовжити рух.

Безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко, а часу на реагування іноді небагато. До того ж самі АЗС та інші об'єкти паливної інфраструктури дедалі частіше опиняються під ударами. Для бізнесу це означає необхідність переглядати звичні процеси – від організації роботи станцій та обслуговування клієнтів до інвестицій у захист персоналу, нові технологічні рішення та швидкість обслуговування.

Водночас змінюватиметься і споживчий досвід. Деякі формати, які ще кілька років тому могли не відповідати звичним очікуванням українського клієнта, сьогодні отримують інший сенс. Хороший приклад – самозаправка. AMIC Energy свого часу вже пробував розвивати в Україні цей звичний для багатьох європейських ринків формат. Тоді він не отримав широкого поширення серед клієнтів, однак сьогодні в окремих регіонах потреба в таких рішеннях стає значно відчутнішою.

На мою думку, війна змусить увесь український паливний ринок шукати новий баланс між комфортом, швидкістю та безпекою. І частина рішень, які сьогодні з’являються через необхідність, згодом може стати звичною частиною сервісу.