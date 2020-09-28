У МОЗ заявили, що віднесення населених пунктів до червоних карантинних зон допомогло покращити у них ситуацію з COVID-19.

Жорсткі обмеження, які наклали на "червоні території", показали свою ефективність. Про це під час брифінгу 28 вересня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Міста, які перебували у червоному рівні епідемічної небезпеки, 12 міст і районів, вийшли з червоного рівня – і в багатьох із них було суттєве покращення епідемічної ситуації у зв'язку з тими обмеженнями, які діяли,

– наголосив Степанов.

У місті Чоп Закарпатської області за 14 днів кількість заражених знизилася зі 170 до 56 нових випадків на 100 000 населення.

У міста Славута Хмельницької області – з 201 до 139 на 100 000 населення.

Зверніть увагу! З 28 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони відтепер належать лише міста Тернопіль та Бережани у Тернопільській області. Такий епідеміологічний поділ в Україні діятиме упродовж 14 днів.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка 24 каналу