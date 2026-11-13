Через бюрократію ветеранам відмовляють в оформленні пільг на житлово-комунальні послуги

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Паперова тяганина і бюрократичні колізії

Відповідно до постанови уряду №373 від 17 квітня 2019 року (далі – Постанова №373), пільги ветерану призначаються після внесення його даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі – ЄДАРП). Для внесення даних до ЄДАРП учасник бойових дій (далі – УБД) має надати паперове або електронне посвідчення з "Дії". Електронне посвідчення в "Дію" підтягується тільки тим, у кого є ID-картка або чинний закордонний паспорт.

Не всі ветерани таке мають. І можуть не мати на руках паперового посвідчення учасника бойових дій. Бо згідно з постановою уряду №413 від 20 серпня 2014 року, перша інформація про надання статусу УБД з'являється у "Дії" – навіть за відсутності ID-картки чи закордонного паспорта. А саме паперове посвідчення може прийти людині й через пів року.

Альтернативою паперовому посвідченню УБД є витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Згідно з постановою уряду №700 від 14 серпня 2019 року, витяг може надаватися для підтвердження статусу УБД. Однак у згаданій вище постанові №373 про витяг жодного слова. І це створює прецеденти відмови учасникам бойових дій у внесенні їхніх даних до ЄДАРП. А за тим і в призначенні пільг.

Уряду, в особі Мінсоцполітики, доцільно внести зміни до Постанови №373 та передбачити там згадку про витяги з реєстру ветеранів. І тим самим спростити захисникам України процес оформлення пільг на житлово-комунальні послуги.

Тим паче, що витяг з реєстру ветеранів можна за 5 хвилин безоплатно отримати в будь-якому ЦНАПі.