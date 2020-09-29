У свіжому випуску "Є питання" за 29 вересня – ледь не з перших днів участі Вітольда Фокіна в перемовинах навколо нього виникають скандали. Сьогодні учасник ТКГ заявив, що не бачив жодного доказу того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією. Крім цього, він так і не зумів чітко пояснити своє бачення особливого статусу Донбасу.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Микола Тищенко заявив, що починає працювати в групі " щодо законодавчих змінам по Донбасу". До заяви нардеп доклав фотографію, де він тисне руку Леоніду Кравчуку.

На засіданні національної ради з питань антикорупційної політики 29 вересня було оголошено, що вже напрацьовано нову "Антикорупційну стратегію". Це документ, який приймається раз на 4 роки у вигляді закону. Там згадується здається все: від реформи судів і до перевірки електронних декларацій.









