Чи знає вона, куди звернутися? Чи може отримати безпечне місце для проживання? Чи доведеться їй знову переказувати травматичний досвід різним фахівцям? І чи здатна держава забезпечити підтримку не лише в момент звернення, а й надалі? Відповіді на ці запитання визначають, наскільки ефективною є наша система протидії насильству. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Допомога постраждалим від СНПК

Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом (СНПК), – один із тяжких злочинів, які Росія вчиняє проти українців під час війни. Його наслідки не мають терміну давності, вони не зникають після звільнення з полону чи повернення з окупації. Постраждалі потребують медичної, психологічної, соціальної та правової допомоги, і ця підтримка не може залежати від того, коли завершиться війна чи відбудуться судові процеси.

У міжнародній практиці питання репарацій зазвичай вирішується уже після завершення збройних конфліктів. Україна змінює цей підхід: люди, які пережили сексуальне насильство, мають отримувати допомогу та підтримку для відновлення вже зараз, а не чекати роками на відшкодування завданої їм шкоди.

У листопаді 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає правовий і соціальний захист постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією росії, та надання їм невідкладних проміжних репарацій.

У червні 2026 року уряд затвердив розроблений Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України механізм визнання осіб постраждалими та надання їм такої допомоги.

Що таке проміжні репарації і чому вони потрібні вже зараз?

Людина, яка пережила сексуальне насильство під час війни, може потребувати лікування, психологічної підтримки, реабілітації, правничої допомоги або коштів для забезпечення базових потреб. Ця допомога необхідна сьогодні, а не через роки, коли завершаться судові процеси.

Саме в цьому суть проміжних репарацій – забезпечити невідкладну підтримку постраждалим, не відкладаючи її до остаточного вирішення питання відповідальності держави-агресора.

Для Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України принципово важливо, щоб цей механізм не обмежувався виплатами. Ми працюємо в комплексі, де фінансова допомога поєднується із соціальною, психологічною, інформаційною та правничою підтримкою.

І не менш важливо – щоб процедура отримання допомоги не змушувала людину повторно переживати травматичний досвід.

Насильство – це не лише те, що відбувається вдома

Коли ми говоримо про протидію насильству, часто маємо на увазі домашнє насильство, однак проблема значно ширша, ніж здається на перший погляд. Це також сексуальні домагання на робочому місці, насильство за ознакою статі, насильство щодо дітей, зокрема ситуації, коли дитина стає свідком насильства між дорослими.

Кожна з цих ситуацій потребує відповідного реагування. А допомога має враховувати вік людини, її стан, обставини та потреби. Саме тому Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України розробило проєкт Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2030 року.

Це наступний етап розвитку системи захисту постраждалих. Під час підготовки документа ми враховуємо, зокрема, рекомендації експертної групи GREVIO щодо виконання Україною Стамбульської конвенції. Для нас важливо посилити не лише реагування на вже вчинене насильство, а й запобігання йому, захист дітей, протидію сексуальним домаганням та взаємодію між установами, які працюють із постраждалими.

Статистика домашнього насильства за останні роки демонструє зменшення кількості зареєстрованих звернень.

За даними Національної соціальної сервісної служби України, упродовж ІІІ кварталу 2026 року зафіксовано 63 089 звернень щодо випадків домашнього насильства, з яких 49 213 звернень надійшли від жінок, 9 864 – від чоловіків та 4 012 – щодо дітей. У 2025 році загальна кількість зафіксованих випадків домашнього насильства становила 113 391, з яких 88 692 стосувалися жінок, 18 616 – чоловіків та 6 083 – дітей.

Офіційна статистика відображає лише частину реальної картини. За кожним зареєстрованим зверненням можуть стояти десятки історій, про які ми так і не дізнаємося. Адже багато постраждалих досі не наважуються говорити про пережите насильство через страх, сором, залежність від кривдника або недовіру до системи захисту.

Під час війни до цих причин додаються вимушене переміщення, втрата житла, роз'єднання родин та безпекові ризики.

Де знайти допомогу?

В Україні поступово розширюється мережа спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Станом на 1 листопада 2026 року в Україні працює 1 168 спеціалізованих служб. Серед них – 59 притулків, де люди можуть перебувати цілодобово до 90 днів, 114 кризових кімнат для короткострокового безпечного перебування, 112 денних центрів соціально-психологічної допомоги, 131 спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від насильства, та 727 мобільних бригад, 17 кол-центрів/гарячих ліній з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, 8 інших закладів та установ, призначених для постраждалих осіб та 4 центри захисту дитини.

Мобільні бригади особливо важливі там, де людина не може самостійно дістатися до спеціалізованого закладу. Вони дозволяють отримати соціально-психологічну підтримку ближче до місця проживання.

Але кількість служб сама по собі ще не означає доступність допомоги. Людина повинна знати, де саме розташована найближча служба, як із нею зв'язатися та яку підтримку можна отримати.

Для цього Національна соціальна сервісна служба України створила інтерактивний дашборд спеціалізованих служб підтримки. Він допомагає знайти відповідні сервіси за місцем проживання та дізнатися, як до них звернутися.

Інформація доступна за посиланням: https://nssu.gov.ua/domashnye-nasilstvo/interaktyvnyi-dashbord-spetsializovanykh-sluzhb-pidtrymky

Якщо людина зазнає насильства або знає про таку ситуацію, вона може звернутися на урядову гарячу лінію 15-47 або Національну гарячу лінію 116-123 чи 0 800 500 335.

У разі безпосередньої небезпеки необхідно телефонувати на лінію 102 або 112.

Чому Україні потрібен Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі і що він змінить

Сьогодні в Україні інформацію про випадки насильства збирають різні установи – Національна поліція України, соціальні служби, заклади охорони здоров'я та інші органи, які працюють із постраждалими.

Саме тому Мінсоцполітики працює над запровадженням Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Його запуск до 2028 року передбачено проєктом Державної програми протидії насильству до 2030 року.

Йдеться не просто про створення ще однієї електронної бази. Завдання – забезпечити єдиний облік випадків насильства, покращити взаємодію між відповідальними установами та бачити, як працює система допомоги на практиці. Зокрема, відстежувати кількість звернень, яку саме допомогу отримала постраждала людина, чи була вона своєчасною та чи потребує людина подальшої підтримки. Це дозволить не лише точніше оцінювати масштаби проблеми, а й виявляти прогалини в роботі служб та вдосконалювати систему захисту постраждалих.

Водночас такий реєстр має передбачати суворий захист персональних даних, обмеження доступу до чутливої інформації та гарантії конфіденційності. Особливо коли йдеться про дітей або людей, які пережили сексуальне насильство.

Довіра до системи залежить і від того, наскільки надійно вона захищає інформацію про постраждалих.

У центрі всіх цих змін – людина та її право на захист і підтримку. Саме досвід постраждалих допомагає нам побачити, де система працює, а де потребує змін. Де допомога доступна, а де людина залишається сам на сам зі своєю проблемою. Голоси постраждалих мають значення не лише тоді, коли вони розповідають про пережите. Вони мають впливати на те, як держава ухвалює рішення, розвиває систему допомоги та запобігає насильству.

Саме тому наше завдання – не просто збільшувати кількість послуг чи вдосконалювати законодавство, а зробити так, щоб кожна людина, яка звернулася по допомогу, могла її отримати – своєчасно, безпечно та без необхідності знову доводити своє право на захист.