З людьми, які пережили СНПК, у першу чергу спілкуються та допомагають їм правоохоронці. Проте у постраждалих часто є недовіра до представників правопорядку. Зруйнувати ці бар'єри має відеопроєкт "Ми вам віримо" – про правоохоронців, які працюють зі справами СНПК.
До теми Використовували цивільних як "живий щит": СБУ зафіксувала новий воєнний злочин росіян
Чому важливо довіряти правоохоронцям?
Цей проєкт, що реалізований Асоціацією жінок-юристок України "ЮрФем" та ООН Жінки в Україні, об'єднує історії тих представників правоохоронних структур, які щодня докладають зусиль, щоб знайти підхід до людей, що пережили важку травму.
Прокурорка, слідчий, дільнича поліцейська, представник Координаційного центру підтримки потерпілих, свідки – всі вони допомагають постраждалим відкритися та розповісти свою історію, щоб зрештою встати на шлях зцілення.
Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом – найменш видимий, але при цьому найбільш травматичний аспект повномасштабного вторгнення.
Зверніть увагу! За офіційними даними Офісу Генерального прокурора, зафіксовано 385 випадків СНПК (станом на 1 листопада 2025 року) з початку повномасштабного вторгнення. Проте реальну кількість таких злочинів наразі важко встановити. Водночас за оцінками ООН, незареєстрованих випадків СНПК у 10 – 20 разів більше.
Постраждалі зазвичай залишаються сам на сам зі своїм болем і переживаннями. Сором і страхи – їхні постійні супутники, адже існує постійний сумнів, чи повірять їм, чи не будуть звинувачувати, чи не відвернуться найближчі люди.
Проте саме правоохоронці є тими людьми, які підтримають та допоможуть постраждалим знайти опору в житті. Вони щиро переймаються долею тих, хто до них звертається, і саме завдяки їхній, не завжди помітній роботі, люди, що пережили СНПК, зможуть поступово повернути собі відчуття безпеки.
Я вірю у справедливість, але не в абстрактну, книжкову, де добро завжди перемагає зло, а в людську, за яку потрібно щодня боротися – документ за документом, допит за допитом, доказ за доказом. Справедливість – це не ідеальна система. Вона будується крихта за крихтою, коли ти чуєш людину, коли захищаєш її права,
– впевнений Володимир Гнасевич, старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції.
Зауважимо, що СНПК – злочин, що не має терміну давності, тому постраждалі можуть звернутися за допомогою у будь-який момент.
Якщо ви або ваші близькі постраждали від злочинів сексуального характеру, звертайтесь по допомогу за контактами:
- до Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків: 066 904 15 34;
- до Національної поліції України: 102;
- на Урядову гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії насильству: 15-47;
- на Лінію правничої допомоги "ЮрФем": підтримка": 068 145 55 90; 0 800 30 55 90 (дзвінки безкоштовні);
- до Центрів допомоги врятованим;
- на Платформу допомоги врятованим;
- на онлайн-платформу SAFEWOMENHUB;
- у сервіс психотерапевтичної допомоги постраждалим від СНПК "Аврора";
- до Центрів Безоплатної правничої допомоги (БПД);
- на Національну гарячу лінію з питань попередження ґендерно зумовленого насильства та торгівлі людьми: 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного); 116 123 (з мобільного).