З людьми, які пережили СНПК, у першу чергу спілкуються та допомагають їм правоохоронці. Проте у постраждалих часто є недовіра до представників правопорядку. Зруйнувати ці бар'єри має відеопроєкт "Ми вам віримо" – про правоохоронців, які працюють зі справами СНПК.

Чому важливо довіряти правоохоронцям?

Цей проєкт, що реалізований Асоціацією жінок-юристок України "ЮрФем" та ООН Жінки в Україні, об'єднує історії тих представників правоохоронних структур, які щодня докладають зусиль, щоб знайти підхід до людей, що пережили важку травму.

Прокурорка, слідчий, дільнича поліцейська, представник Координаційного центру підтримки потерпілих, свідки – всі вони допомагають постраждалим відкритися та розповісти свою історію, щоб зрештою встати на шлях зцілення.

Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом – найменш видимий, але при цьому найбільш травматичний аспект повномасштабного вторгнення.

Зверніть увагу! За офіційними даними Офісу Генерального прокурора, зафіксовано 385 випадків СНПК (станом на 1 листопада 2025 року) з початку повномасштабного вторгнення. Проте реальну кількість таких злочинів наразі важко встановити. Водночас за оцінками ООН, незареєстрованих випадків СНПК у 10 – 20 разів більше.

Постраждалі зазвичай залишаються сам на сам зі своїм болем і переживаннями. Сором і страхи – їхні постійні супутники, адже існує постійний сумнів, чи повірять їм, чи не будуть звинувачувати, чи не відвернуться найближчі люди.

Проте саме правоохоронці є тими людьми, які підтримають та допоможуть постраждалим знайти опору в житті. Вони щиро переймаються долею тих, хто до них звертається, і саме завдяки їхній, не завжди помітній роботі, люди, що пережили СНПК, зможуть поступово повернути собі відчуття безпеки.

Я вірю у справедливість, але не в абстрактну, книжкову, де добро завжди перемагає зло, а в людську, за яку потрібно щодня боротися – документ за документом, допит за допитом, доказ за доказом. Справедливість – це не ідеальна система. Вона будується крихта за крихтою, коли ти чуєш людину, коли захищаєш її права,

– впевнений Володимир Гнасевич, старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції.

Зауважимо, що СНПК – злочин, що не має терміну давності, тому постраждалі можуть звернутися за допомогою у будь-який момент.

Якщо ви або ваші близькі постраждали від злочинів сексуального характеру, звертайтесь по допомогу за контактами: