Як культура Львова виходитиме з карантину: мерія напрацювала 5 етапів

У Львові міська влада оприлюднила п’ять етапів виходу культури з карантину. Їх розробили разом із представниками різних культурних середовищ міста. Всі ці заходи впроваджуватимуть поступово та лише, якщо кількість хворих на коронавірус зменшиться.

Як підкреслив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, це вперше в історії, коли одномоментно закрилися театри, музеї, бібліотеки, галереї тощо. І за ці два місяці вже всі встигли скучити за культурою. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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Останні тижні мали багато зустрічей з керівниками та лідерами різних культурних інституцій, і вже сьогодні можемо запропонувати 5 етапів виходу культури з карантину,

– підкреслив Москаленко.

Як культура Львова виходитиме з карантину

Етап 1 — Травень

Пілотне відкриття музейних просторів під відкритим небом. Вже з 11 травня розпочав роботу Музей народної архітектури і побуту імені Шептицького, Територія Терору та Личаківський цвинтар.

Запуск автокінотеатрів.

Театри розпочнуть відновлення репетицій.

Відкриття виставок під відкритим небом.

Відкриття вуличних експозицій.

Етап 2 — Червень

Відкриття медіатек та бібліотек (спочатку абонемент, потім і зали коворкінгу).

Відкриття народних домів (індивідуальні заняття).

Відкриття молодіжних центрів.

Можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі за дотримання окремого протоколу (зокрема, у паркових зонах).

Повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умов дотримання окремого протоколу) та галерей.

Відкриття кінотеатрів під відкрити небом.

Відновлення роботи додаткової кількості музеїв.

Етап 3 — Липень

Проведення концертів та театральних вистав на відкритому просторі.

Етап 4 — Серпень

Пілотне проведення подій у закритих приміщеннях — за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) — з обмеженою кількістю людей.

Відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (за окремим протоколом) — з обмеженою кількістю людей.

Етап 5 — Вересень

Відкриття музичних та мистецьких шкіл.

Збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії.

Відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок.

Пілотне проведення подій фестивального типу та ярмарок — на відкритому просторі — за обмеженої кількості людей та за окремим протоколом.

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Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме.

, згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме. Вже з 11 травня Україна почала послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться.

, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки . А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

А 14 числа Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції. Станом на 14 травня в Україні підтвердили 16 847 випадків COVID-19. 4 143 людини одужали. Щоправда, є і погані новини – 456 інфікованих померли.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу