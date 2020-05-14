Як культура Львова виходитиме з карантину: мерія напрацювала 5 етапів
У Львові міська влада оприлюднила п’ять етапів виходу культури з карантину. Їх розробили разом із представниками різних культурних середовищ міста. Всі ці заходи впроваджуватимуть поступово та лише, якщо кількість хворих на коронавірус зменшиться.
Як підкреслив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, це вперше в історії, коли одномоментно закрилися театри, музеї, бібліотеки, галереї тощо. І за ці два місяці вже всі встигли скучити за культурою. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.
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Останні тижні мали багато зустрічей з керівниками та лідерами різних культурних інституцій, і вже сьогодні можемо запропонувати 5 етапів виходу культури з карантину,
– підкреслив Москаленко.
Як культура Львова виходитиме з карантину
Етап 1 — Травень
- Пілотне відкриття музейних просторів під відкритим небом. Вже з 11 травня розпочав роботу Музей народної архітектури і побуту імені Шептицького, Територія Терору та Личаківський цвинтар.
- Запуск автокінотеатрів.
- Театри розпочнуть відновлення репетицій.
- Відкриття виставок під відкритим небом.
- Відкриття вуличних експозицій.
Етап 2 — Червень
- Відкриття медіатек та бібліотек (спочатку абонемент, потім і зали коворкінгу).
- Відкриття народних домів (індивідуальні заняття).
- Відкриття молодіжних центрів.
- Можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі за дотримання окремого протоколу (зокрема, у паркових зонах).
- Повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умов дотримання окремого протоколу) та галерей.
- Відкриття кінотеатрів під відкрити небом.
- Відновлення роботи додаткової кількості музеїв.
Етап 3 — Липень
- Проведення концертів та театральних вистав на відкритому просторі.
Етап 4 — Серпень
- Пілотне проведення подій у закритих приміщеннях — за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) — з обмеженою кількістю людей.
- Відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (за окремим протоколом) — з обмеженою кількістю людей.
Етап 5 — Вересень
- Відкриття музичних та мистецьких шкіл.
- Збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії.
- Відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок.
- Пілотне проведення подій фестивального типу та ярмарок — на відкритому просторі — за обмеженої кількості людей та за окремим протоколом.
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Що відомо про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме.
- Вже з 11 травня Україна почала послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.
- Станом на 14 травня в Україні підтвердили 16 847 випадків COVID-19. 4 143 людини одужали. Щоправда, є і погані новини – 456 інфікованих померли.