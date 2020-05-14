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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Як культура Львова виходитиме з карантину: мерія напрацювала 5 етапів

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У Львові розробили 5 етапів виходу культури з карантину
У Львові розробили 5 етапів виходу культури з карантину / 24 канал

У Львові міська влада оприлюднила п’ять етапів виходу культури з карантину. Їх розробили разом із представниками різних культурних середовищ міста. Всі ці заходи впроваджуватимуть поступово та лише, якщо кількість хворих на коронавірус зменшиться.

Як підкреслив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, це вперше в історії, коли одномоментно закрилися театри, музеї, бібліотеки, галереї тощо. І за ці два місяці вже всі встигли скучити за культурою. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

Важливо У Львові з 15 і 18 травня планують нові послаблення карантину: що відкриють

Останні тижні мали багато зустрічей з керівниками та лідерами різних культурних інституцій, і вже сьогодні можемо запропонувати 5 етапів виходу культури з карантину,
– підкреслив Москаленко.

Як культура Львова виходитиме з карантину

Етап 1 — Травень

  • Пілотне відкриття музейних просторів під відкритим небом. Вже з 11 травня розпочав роботу Музей народної архітектури і побуту імені Шептицького, Територія Терору та Личаківський цвинтар. 
  • Запуск автокінотеатрів.
  • Театри розпочнуть відновлення репетицій.
  • Відкриття виставок під відкритим небом.
  • Відкриття вуличних експозицій.

Етап 2 — Червень

  • Відкриття медіатек та бібліотек (спочатку абонемент, потім і зали коворкінгу).
  • Відкриття народних домів (індивідуальні заняття).
  • Відкриття молодіжних центрів.
  • Можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі за дотримання окремого протоколу (зокрема, у паркових зонах).
  • Повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умов дотримання окремого протоколу) та галерей.
  • Відкриття кінотеатрів під відкрити небом.
  • Відновлення роботи додаткової кількості музеїв.

Етап 3 — Липень

  • Проведення концертів та театральних вистав на відкритому просторі.

Етап 4 — Серпень

  • Пілотне проведення подій у закритих приміщеннях — за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) — з обмеженою кількістю людей.
  • Відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (за окремим протоколом) — з обмеженою кількістю людей.

Етап 5 — Вересень

  • Відкриття музичних та мистецьких шкіл.
  • Збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії.
  • Відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок.
  • Пілотне проведення подій фестивального типу та ярмарок — на відкритому просторі — за обмеженої кількості людей та за окремим протоколом.

Зверніть увагу Карантин послаблять 22 травня: відкриють садочки, готелі і проведуть ЗНО

Що відомо про вихід України з карантину

  • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. Проте, є імовірність що і після цієї дати карантин триватиме. 
  • Вже з 11 травня Україна почала послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
  • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться.
  • З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.
  • Станом на 14 травня в Україні підтвердили 16 847 випадків COVID-19. 4 143 людини одужали. Щоправда, є і погані новини – 456 інфікованих померли.

етапи виходу з карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Мистецтво Театр Концерти Музеї Новини культури Карантин в Україні 2020 Новини Львова
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