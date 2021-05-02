Харчування школярів. Раціон сучасного школяра здатний навести жах на будь-якого дієтолога – найчастіше це гримуча суміш з фастфуду, солодощів і коли, а ще частенько крайності серед дівчаток-підлітків і "сидіння" на якийсь дієті або відмова від їжі через невдоволення своєю фігурою. Далі читайте російською.

Неправильное или скудное питание приводит к тому, что растущий организм не насыщается необходимыми питательными веществами, что может вызвать следующие проблемы:

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Раздражительность.

Повышенная утомляемость.

Ослабление иммунной системы.

Разрушение зубов.

Проблемы с суставами и хрупкость костей.

Низкорослость.

Лишний вес и угревая сыпь.

У девочек – нарушения менструального цикла.

Наша задача:

Приучить ребенка к теплому завтраку по утрам, который обеспечит его необходимой энергией в школе.

Снабдить в школу полезным перекусом: сендвичем из цельнозернового хлеба, фруктами, орешками, натуральным йогуртом.

Питание детей должно быть сбалансированным и полезным / Фото Pixabay

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Обед должен покрыть одну треть потребности пищи за целый день.

Хотя бы раз в день ребенок должен кушать кашу в обязательном порядке, поскольку крупы и злаки являются сложными углеводами, приносящими организму львиную долю энергии.

Искоренить привычку постоянно жевать у компьютера и перехватывать на бегу в перерыве между школой и кружками шоколадкой, печеньем, чипсами…

Завести привычку семейного ужина.

Минимизировать простые сахара и исключить трансжиры (магазинное печенье, жареная еда, сладкие сырки, замороженная пицца, маргарин и пр.).

Не заставлять ребенка против его желания съедать всю порцию.

Родители должны контролировать питание детей / Фото Pixabay

Следить за тем, чтобы ребенок не пропускал приемы пищи.

Сделать рацион семьи сбалансированным и разнообразным

Проводить с ребенком беседы о пользе ПП.

В рационе детей должны присутствовать мясные и рыбные блюда, крупы, кисломолочные продукты, яйца, овощи, фрукты, хлеб из муки грубого помола, растительное масло, орехи, бобовые.

Заменяйте магазинные сладости на домашнюю выпечку.

Максимально вовлекайте детей в спортивную среду, пусть гуляют во дворе, как мы в детстве, а не торчат часами в гаджетах.

Формируйте у детей привычку правильного питания.

Культура питания закладывается в семье и мы, родители, лучший пример для своих детей!