У свіжому випуску "Є питання" за 18 серпня – новий скандал у топі української політики, який має всі шанси вийти на міжнародний рівень. Нібито 33 вагнерівці, яких затримали в Білорусі напередодні президентських виборів і підозрювали у підготовці провокацій та дестабілізації в період виборчої кампанії, в Білорусь привезли не російські спецслужби, а українські.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Юрій Бутусов посилаючись на власні джерела, опублікував інформацію, що саме Андрій Єрмак вимагав відтермінувати фінал операції щодо затримання вагнерівців. Через те, що її проведення начебто могло б зашкодити відносинам з Росією і зірвати початок перемир'я, про яке було домовлено раніше. Дивіться повний випуск програми "Є питання": відео

