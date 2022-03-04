Міністерство інформує стосовно надання медичних послуг пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Там зазначили, що заклади охорони здоров'я, які уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування за напрямом онкологія, продовжують надавати послуги.

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Інформацію про режим роботи закладу та перелік послуг, які надає заклад, можна отримати телефоном у контактної особи закладу охорони здоров'я або у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

Перелік лікарень та номерів для телефонного зв'язку за посиланням.

Оперативну інформацію про роботу закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, яких потребують пацієнти з онкозахворюваннями, можна відстежувати на телеграм-каналах: https://t.me/onkosupportua та https://t.me/athenawomenagainstcancer.

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