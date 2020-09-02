У свіжому випуску "Є питання" за 2 вересня – нардепи звернулися до Конституційного суду і вимагали визнати призначення директора НАБУ Ситника неконституційним. Всі ці депутати прямо афільовані з олігархом Ігорем Коломойським. Одночасно з тим, Вища рада правосуддя приймає рішення, чи треба відсторонити від роботи суддів Окружного суду.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Колишній начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів, чому Вища рада правосуддя відчуває безкарність.