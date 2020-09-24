Уряд Австрії оголосив про відкриття гірськолижного відпочинку. Проте працюватиме він з урахуванням всіх обмежень, які пов’язані з пандемією COVID-19.

На закритих підйомниках від туристів вимагатимуть захисні маски, а пасажири повинні будуть знаходитися на відстані метра один від одного. Про це міністерка туризму Австрії Елізабет Кестінгер заявила виданню Bloomberg.

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Вона додала, що апре-скі (вечірки для лижників – 24 канал) більше не буде. Танці та спів в тісноті маленьких барів або під парасольками – це потенційне джерело інфекції.

Зимові види спорту є серйозним бізнесом в Австрії, де туризм прямо або побічно становить близько 15% економічного виробництва.

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