Як працюватимуть гірськолижні курорти Австрії під час пандемії COVID-19: пояснення уряду
Уряд Австрії оголосив про відкриття гірськолижного відпочинку. Проте працюватиме він з урахуванням всіх обмежень, які пов’язані з пандемією COVID-19.
На закритих підйомниках від туристів вимагатимуть захисні маски, а пасажири повинні будуть знаходитися на відстані метра один від одного. Про це міністерка туризму Австрії Елізабет Кестінгер заявила виданню Bloomberg.
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Вона додала, що апре-скі (вечірки для лижників – 24 канал) більше не буде. Танці та спів в тісноті маленьких барів або під парасольками – це потенційне джерело інфекції.
Зимові види спорту є серйозним бізнесом в Австрії, де туризм прямо або побічно становить близько 15% економічного виробництва.
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Що відомо про COVID-19 в Австрії
- Від початку пандемії у країні зафіксовано 40 816 випадків зараження Covid-19.
- 31 661 особа одужала, а 783 – померли.
- Через збільшення кількості заражених у вересні 2020 року Австрія знову ввела нові обмежувальні заходи.