Австрія натякнула, що може не підтримати санкції проти Росії через отруєння Навального
Президент Австрії Александр ван дер Беллен заявив, що не бачить нічого спільного між отруєнням Олексія Навального й російським газопроводом "Північний потік-2". Він чітко дав зрозуміти, що Австрія може не підтримати санкцій проти Росії через спробу вбивства опозиціонера.
Ситуація з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального не обов'язково повинна вплинути на будівництво "Північного потоку-2". Про це заявив Александр ван дер Беллен під час зустрічі з Володимиром Зеленським, повідомляє 24 канал.
До слова Вчора весь день зміг дихати сам, – Навальний зробив у мережі перший допис після отруєння
Замах на Олексія Навального не може пройти без коментарів. Я особисто не бачу зв'язку між "Північним потоком-2" і випадком з Навальним. Адже "Північний потік-2" – це питання абсолютно комерційне,
– наголосив австрійський президент.
Він наголосив, що питання політично-економічних відносин, зокрема щодо будівництва газопроводу, повинне вирішуватися в Європі, а не столиці США Вашингтоні. Лідер Австрії також натякнув, що його держава може не підтримати санкції проти Росії через отруєння опозиціонера.
"Австрія підтримувала санкції проти Росії за анексію Криму, однак зараз ситуація є заплутаною. Ми знаємо, що на нього було скоєно замах, але хто саме це зробив – нам невідомо", – заявив Александр ван дер Беллен.
Коротко про отруєння Навального й реакцію Заходу:
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте". Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Цю інформацію підтвердили й незалежні лабораторії Франції та Швеції.
- У Євросоюзі після цього інциденту почали активно обговорювати санкції проти Росії. Наприклад, Німеччина, яка увесь час підтримувала будівництво "Північного потоку-2", вперше натякнула, що газопровід можуть і не добудувати.