Президент Австрії Александр ван дер Беллен заявив, що не бачить нічого спільного між отруєнням Олексія Навального й російським газопроводом "Північний потік-2". Він чітко дав зрозуміти, що Австрія може не підтримати санкцій проти Росії через спробу вбивства опозиціонера.

Ситуація з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального не обов'язково повинна вплинути на будівництво "Північного потоку-2". Про це заявив Александр ван дер Беллен під час зустрічі з Володимиром Зеленським, повідомляє 24 канал.

До слова Вчора весь день зміг дихати сам, – Навальний зробив у мережі перший допис після отруєння

Замах на Олексія Навального не може пройти без коментарів. Я особисто не бачу зв'язку між "Північним потоком-2" і випадком з Навальним. Адже "Північний потік-2" – це питання абсолютно комерційне,

– наголосив австрійський президент.

Він наголосив, що питання політично-економічних відносин, зокрема щодо будівництва газопроводу, повинне вирішуватися в Європі, а не столиці США Вашингтоні. Лідер Австрії також натякнув, що його держава може не підтримати санкції проти Росії через отруєння опозиціонера.

"Австрія підтримувала санкції проти Росії за анексію Криму, однак зараз ситуація є заплутаною. Ми знаємо, що на нього було скоєно замах, але хто саме це зробив – нам невідомо", – заявив Александр ван дер Беллен.

Коротко про отруєння Навального й реакцію Заходу: