Як працює автоматична перевірка декларацій: голова НАЗК розкрив деталі
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков пояснив, що всі подані декларації проходять автоматичну перевірку. За її результатами формується рейтинг ризику.
В законі така "автоматична перевірка" визначається як система логічного та арифметичного контролю, детальніше про це Новіков розповів у прямому ефірі 24 каналу.
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Він пояснив, що спочатку система звіряє дані окремих розділів декларації. Наприклад, людина вказує, що її доходи за минулий та поточний роки склали всього 1 мільйон. Водночас декларує придбання будинку за 2 мільйони.
Якщо є така невідповідність, система повідомляє, що декларація підлягає перевірці. Ми перевіряємо. Якщо встановлюємо порушення – ініціюємо порушення кримінальної справи,
– зазначив голова НАЗК.
Й додав, що система також звіряє дані, вказані в деклараціях, з усіма державними реєстрами, які містять зазначену у ній інформацію. Проте все ще існує проблема, яка полягає у низькій якості цих реєстрів.
"Ми сподіваємось, що завдяки роботі Міністерства цифрової трансформації реєстри будуть якіснішими, відповідно – автоматична перевірка декларацій також", – підсумував Новіков.
Що відомо про НАЗК:
- Це – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Його створення передбачив закон "Про запобігання корупції".
- НАЗК має превентивну функцію, зокрема щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.
- Запуск роботи антикорупційного агентства було однією з вимог ЄС для надання Україні безвізового режиму.
- У 2019 році НАЗК повністю перезавантажили. Усіх попередніх членів звільнили та провели прозорий конкурс, на якому переміг Олександр Новіков.
Повний коментар Олександра Новікова: відео 24 каналу