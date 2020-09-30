Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков пояснив, що всі подані декларації проходять автоматичну перевірку. За її результатами формується рейтинг ризику.

В законі така "автоматична перевірка" визначається як система логічного та арифметичного контролю, детальніше про це Новіков розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що спочатку система звіряє дані окремих розділів декларації. Наприклад, людина вказує, що її доходи за минулий та поточний роки склали всього 1 мільйон. Водночас декларує придбання будинку за 2 мільйони.

Якщо є така невідповідність, система повідомляє, що декларація підлягає перевірці. Ми перевіряємо. Якщо встановлюємо порушення – ініціюємо порушення кримінальної справи,

– зазначив голова НАЗК.

Й додав, що система також звіряє дані, вказані в деклараціях, з усіма державними реєстрами, які містять зазначену у ній інформацію. Проте все ще існує проблема, яка полягає у низькій якості цих реєстрів.

Довідка. Система присвоює кожній декларації показник рейтингу ризику, який відображатиме ступінь невідповідності відомостей та наявні ризики. На основі цих даних система визначатиме доцільність проведення повної перевірки конкретної декларації.

"Ми сподіваємось, що завдяки роботі Міністерства цифрової трансформації реєстри будуть якіснішими, відповідно – автоматична перевірка декларацій також", – підсумував Новіков.

Що відомо про НАЗК:

Це – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Його створення передбачив закон "Про запобігання корупції".

НАЗК має превентивну функцію, зокрема щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.

Запуск роботи антикорупційного агентства було однією з вимог ЄС для надання Україні безвізового режиму.

У 2019 році НАЗК повністю перезавантажили. Усіх попередніх членів звільнили та провели прозорий конкурс, на якому переміг Олександр Новіков.

Повний коментар Олександра Новікова: відео 24 каналу