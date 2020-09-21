Олександр Новіков заявив про спроби керівництва ДБР чинити тиск на НАЗК. Новіков, який є керівником НАЗК, 21 вересня побував на допиті у Державному бюро розслідувань.

Про спроби тиску він сказав після допиту в ДБР в якості свідка, передає пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Раніше Бабіков підтвердив, що брав участь у суді по справі Януковича

Новіков пов’язує свій виклик на допит з нещодавнім листом НАЗК до голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського.

У листі йшлося про те, що заступник директора ДБР Олександр Бабіков працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, здійснюючи керівництво ДБР, яке займається розслідуванням справ Майдану.

Конфлікт інтересів у заступника Директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом для повного вирішення конфлікту інтересів у цьому випадку може бути лише його звільнення з посади,

– наголосив Новіков.



Лист НАЗК щодо Бабікова / Пресслужба агентства



Лист НАЗК щодо Бабікова / Пресслужба агентства

НАЗК внесло припис виконувачу обов’язків директора ДБР Олександру Соколову щодо ненадання інформації про конфлікт інтересів у нього та його заступника. В агентстві кажуть, що мають підстави вважати: Соколов не здійснив заходи з усунення конфлікту інтересів, нарахувавши премію та інші виплати самому собі.

"Ми пов’язуємо ці виклики, які відбулися, з тим, що Національне агентство здійснює безпосередньо свою роботу, а ДБР – фактично перешкоджає здійсненню цих функцій", – додав Новіков.

Офіційна ж причина виклику Голови НАЗК на допит до ДБР стосується справи про зловживання екскерівництва НАЗК на понад 9 мільйонів гривень при оренді обладнання для реєстру декларацій.