Поки ситуація в Криму для Росії не є надкритичною, але вже дуже тривожною. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Фортеця, яку взяли в облогу

Він зазначив, що Путін може піти на відчайдушні кроки, щоб залишити півострів російським.

Він може перетворити Крим на фортецю, яку взяли в облогу. Путін може кинути туди ще більше військ, нарити ще більше окопів, ліній оборони. Зробити ціну деокупації Криму дуже високою. Іншого варіанту у нього немає,

– припустив опозиційний політик.

Геннадій Гудков про те, на які кроки піде Путін, щоб залишити Крим російським: дивіться відео

Також російська влада може створити транспортний або поромний міст, тому що Кримський міст може бути зруйнований.

"Якщо на півострові буде багато військ – припустимо 100 тисяч людей, вони будуть потребувати боєприпасів, постачань, будівництва житла для них. Росії все це буде коштувати великих грошей і стане великою проблемою. Але Путін буде намагатися вирішити її у такий спосіб", – зауважив Геннадій Гудков.

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