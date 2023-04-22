Поки ситуація в Криму для Росії не є надкритичною, але вже дуже тривожною. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Фортеця, яку взяли в облогу
Він зазначив, що Путін може піти на відчайдушні кроки, щоб залишити півострів російським.
Він може перетворити Крим на фортецю, яку взяли в облогу. Путін може кинути туди ще більше військ, нарити ще більше окопів, ліній оборони. Зробити ціну деокупації Криму дуже високою. Іншого варіанту у нього немає,
– припустив опозиційний політик.
Геннадій Гудков про те, на які кроки піде Путін, щоб залишити Крим російським: дивіться відео
Також російська влада може створити транспортний або поромний міст, тому що Кримський міст може бути зруйнований.
"Якщо на півострові буде багато військ – припустимо 100 тисяч людей, вони будуть потребувати боєприпасів, постачань, будівництва житла для них. Росії все це буде коштувати великих грошей і стане великою проблемою. Але Путін буде намагатися вирішити її у такий спосіб", – зауважив Геннадій Гудков.
Ситуація в тимчасово окупованому Криму: останні новини
- За повідомленням Генштабу, росіяни переводять бойові підрозділи, які розташовувались в Скадовську Херсонської області до Криму. Водночас до Скадовська привезли інший підрозділ, який нібито складається з приблизно 300 зеків. Вони буцімто будуть стежити за правопорядком в місті.
- Завдяки знімкам з супутника стало відомо, що окупанти поруч з містом Керч – по трасі Е97 – розмістили військовий об'єкт, а також радіолокаційну станцію (РЛС), яка розташована в районі Ольвінських каменоломень. Військовий об'єкт почали будувати 24 липня 2022 року, а вже з серпня того ж року він експлуатується.
- Тим часом в Криму не перестає лунати "бавовна". 13 квітня в районі села Кринички Кіровського району місцеві жителі чули вибухи. Відомо, що в цьому місці окупанти зберігали військову техніку.