Основний канал уже має понад 9 мільйонів підписників, а його відео зібрали 919 мільйонів переглядів лише за третій квартал 2026 року.

У травні та червні 2026 року 24 Канал опинився в центрі уваги українського медіаринку. Звільнення частини редакційної команди сайту та оголошені керівництвом плани масштабного впровадження штучного інтелекту викликали дискусію про майбутнє журналістики.

Чи здатен штучний інтелект виконувати роботу редакторів? Чи не призведе автоматизація до погіршення якості контенту? Чи зможе медіа зберегти свої позиції після кадрових змін?

Ці питання обговорювали профільні видання, зокрема Forbes Ukraine та "Детектор медіа". Частина працівників, які залишили компанію, висловлювала незгоду з новою стратегією розвитку редакції.

Минуло п'ять місяців. І сьогодні 24 Канал може продемонструвати, як заявлені зміни реалізуються на практиці.

Медіахолдинг не лише продовжив роботу, а й розширив використання штучного інтелекту на всі основні напрями виробництва контенту: сайт, телебачення та YouTube. У центрі цієї трансформації – Genix, власна технологічна платформа 24 Каналу, яку створює та постійно вдосконалює внутрішня команда розробників.

Genix: власна технологічна платформа замість набору готових ШІ-сервісів

Головна особливість технологічної трансформації 24 Каналу полягає в тому, що компанія не обмежилася використанням доступних на ринку інструментів штучного інтелекту. Медіахолдинг створив власну платформу Genix, яка об'єднує різні процеси медіавиробництва.

Над її розвитком працює команда програмістів холдингу. Функціональність системи постійно вдосконалюється відповідно до запитів журналістів, редакторів, продюсерів та інших працівників.

Фактично Genix розвивається разом із редакціями.

Якщо команда бачить можливість автоматизувати певну операцію, вона формулює завдання розробникам. Ті створюють або адаптують відповідний інструмент, після чого він стає частиною виробничого процесу.

Це принципово інша модель роботи з технологіями: не редакція пристосовується до можливостей готової програми, а програмне забезпечення розвивається відповідно до потреб редакції.

Сьогодні Genix використовують усі редакційні напрями медіахолдингу.

Платформа допомагає зі збором та опрацюванням інформації, перекладами, літературним редагуванням, створенням зображень, озвученням матеріалів і підготовкою коротких форматів контенту.

Завдяки автоматизації частина завдань, які раніше вимагали значних часових ресурсів, тепер виконується суттєво швидше. Водночас редактори й журналісти зберігають контроль над змістом матеріалів та рішеннями щодо їхньої публікації.

Ми не просто почали використовувати штучний інтелект. Ми створюємо власне технологічне середовище, у якому журналісти можуть працювати швидше, ефективніше та цікавіше. Наші розробники постійно спілкуються з редакціями, враховують їхні побажання та вдосконалюють систему. Фактично ми самі створюємо інструменти, які потрібні нам для медіа майбутнього.

Сайт 24: від механічних операцій до творчої журналістики

Одним із ключових напрямів упровадження Genix став новинний сайт 24 Каналу.

Раніше значна частина редакційного часу витрачалася на повторювані операції: опрацювання інформації, переклад іншомовних джерел, літературне редагування, підготовку ілюстрацій та адаптацію матеріалів для різних форматів. Сьогодні багато із цих процесів автоматизовані.

Зокрема, літературне редагування текстів здійснюється за допомогою штучного інтелекту.

Genix також допомагає працювати з іншомовними джерелами, збирати й систематизувати інформацію, створювати візуальні матеріали, готувати озвучення та короткі формати. Це дозволяє суттєво скорочувати час на технічну підготовку публікацій.

Але головна мета автоматизації – не просто збільшення швидкості виробництва. У компанії прагнуть змінити сам характер журналістської роботи. Замість нескінченного виконання однотипних завдань журналісти отримують більше можливостей для пошуку власних тем, роботи з героями, створення ексклюзивів та аналітичних матеріалів.

Штучний інтелект не повинен замінювати журналістське мислення. Він має звільняти час для нього. Ми хочемо, щоб наші працівники менше займалися механічною роботою і більше створювали те, заради чого люди приходять у медіа: цікаві історії, якісну аналітику, власні розслідування та ексклюзивний контент.

Попри побоювання, які супроводжували реорганізацію, сайт продовжує залишатися серед провідних українських новинних ресурсів.

За даними дослідження Інституту масової інформації на основі Similarweb, у травні – липні 2026 року сайт 24tv.ua мав у середньому 24,3 мільйона переглядів на місяць та посідав четверту позицію серед досліджених українських медіа.

Для компанії збереження масштабної аудиторії на тлі перебудови редакційних процесів є важливим показником стійкості бренду.

919 мільйонів переглядів за кварал: YouTube як міжнародний медіабізнес

Ще одним важливим напрямом розвитку бренду 24 є YouTube. Сьогодні це вже не просто платформа для розміщення телевізійних програм, а окремий масштабний напрям медіабізнесу.

Міжнародна мережа холдингу налічує понад 60 YouTube-каналів, орієнтованих на різні аудиторії та мовні ринки. Основний YouTube-канал 24 перетнув позначку 9 мільйонів підписників.

За даними аналітичної платформи vidIQ, станом на 16 листопада 2026 року канал мав 9,14 мільйона підписників та понад 18,6 мільярда переглядів за весь час існування.

Ще один канал мережі перетнув позначку 2 мільйони підписників.

Особливо показовими стали результати третього кварталу 2026 року. За даними дослідження SubSub, основний YouTube-канал 24 зібрав 919 мільйонів переглядів за липень–вересень. Це на 28% більше, ніж у попередньому кварталі. За кількістю переглядів 24 Канал посів перше місце серед понад 170 українських новинних YouTube-каналів, які відстежувала аналітична платформа.

Але розвиток YouTube для холдингу — це не лише зростання аудиторії. Це також масштабування виробництва контенту, створення нових форматів і вихід на міжнародні ринки. У цьому процесі штучний інтелект відіграє дедалі важливішу роль.

Один матеріал — десятки можливостей

У 24 Каналі вже тривалий час використовують автоматичний переклад та озвучення відеоконтенту.

Це дозволяє адаптувати матеріали для різних мовних аудиторій без необхідності щоразу проходити повний цикл виробництва з нуля.

Інтерв’ю, записане українською мовою, може отримати іншомовну версію. Телевізійна дискусія – перетворитися на кілька самостійних відео. Великий аналітичний матеріал – стати основою для коротких форматів.

Штучний інтелект допомагає прискорити переклад, озвучення та адаптацію контенту. Для мережі, яка налічує понад 60 YouTube-каналів, це має особливе значення. Технології дозволяють масштабувати виробництво, не збільшуючи пропорційно кількість ручних операцій.

Водночас міжнародний розвиток бренду не зводиться до механічного перекладу українських матеріалів. Різні аудиторії мають власні інформаційні потреби, культурний контекст та особливості споживання контенту. Тому технологічні можливості поєднуються з редакційними рішеннями щодо тематики, форматів та способів подачі інформації.

Телебачення, яке виходить за межі телевізора

Технологічна трансформація охоплює і телевізійне виробництво 24 Каналу.

Сучасне телебачення генерує величезні обсяги контенту: прямі ефіри, інтерв’ю, експертні дискусії, аналітичні програми та спеціальні трансляції. Раніше значна частина цього контенту вимагала повторного ручного опрацювання для використання на цифрових платформах. Сьогодні штучний інтелект відкриває можливості для автоматизації цих процесів.

Genix поступово стає технологічним середовищем, яке об’єднує роботу різних редакцій та допомагає ефективніше використовувати створений контент.

Окремим напрямом розвитку є автоматизований аналіз телевізійних ефірів: розпізнавання змісту, визначення тематичних фрагментів та підготовка матеріалів для подальшого використання на цифрових платформах.

Такі інструменти мають допомогти редакторам швидше знаходити найцікавіші частини ефірів, формувати нові відеопродукти та ефективніше працювати з великими обсягами інформації. При цьому рішення про те, які фрагменти використовувати, як їх подавати та що публікувати, залишається за редакторами.

Таким чином, телевізійний ефір перестає бути продуктом, який існує лише в момент трансляції. Він стає частиною ширшої медіаекосистеми, де контент може отримувати нові формати, мови та аудиторії.

Технологічний прорив: прямі трансляції одразу кількома мовами

19 листопада 2026 року 24 Канал продемонстрував ще один результат технологічної трансформації – синхронний переклад міжнародних трансляцій за допомогою штучного інтелекту.

Під час висвітлення міжнародних подій за участю Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа ресурси медіахолдингу забезпечували синхронне мовлення чотирма мовами: українською, польською, німецькою та російською. Водночас система була технічно готова забезпечити трансляції ще двома мовами – іспанською та естонською. Таким чином, одна технологічна інфраструктура дозволяє організувати мовлення щонайменше шістьма мовами.

Система автоматично розпізнає мовлення, перекладає його та генерує звукову доріжку іншою мовою з мінімальною затримкою. Технологія також дозволяє використовувати різні синтезовані голоси залежно від спікера, зокрема чоловічі та жіночі.

Для міжнародного мовлення це принципово нові можливості.

Традиційна організація багатомовної трансляції потребує окремих команд синхронних перекладачів, технічного забезпечення та координації їхньої роботи. Використання ШІ дозволяє автоматизувати значну частину цих процесів та швидше запускати додаткові мовні версії.

Для нас це справжній технологічний прорив. Ми можемо транслювати міжнародні події практично одночасно різними мовами, не залучаючи окремі команди синхронних перекладачів для кожної трансляції. Це відкриває абсолютно нові можливості для міжнародного мовлення. І ми особливо пишаємося тим, що такі технології впроваджує саме український медіахолдинг.

Водночас автоматичний переклад, як і будь-яка технологія штучного інтелекту, потребує контролю якості, особливо під час трансляції політичних заяв та суспільно важливої інформації.

Люди, які не побоялися змін

Попри технологічний характер трансформації, у 24 Каналі наголошують: головною її складовою залишаються люди.

Саме співробітники редакцій щодня працюють із новими інструментами, тестують можливості Genix, пропонують нові функції та вдосконалюють виробничі процеси. Для багатьох працівників це означає зміну звичних професійних підходів.

Журналіст дедалі частіше має не лише вміти знаходити інформацію та створювати матеріали, а й ефективно працювати з технологіями, оцінювати результати автоматизації та розуміти, які завдання варто делегувати штучному інтелекту. Водночас професійна відповідальність, критичне мислення, вміння перевіряти факти та знаходити цікаві історії залишаються незмінними основами журналістики.

У компанії переконані, що саме поєднання цих навичок із новими технологіями визначатиме майбутнє медіапрофесій.

Найбільше ми пишаємося нашими людьми. Тими, хто продовжує працювати, вчитися, експериментувати й щодня робити наш продукт кращим. Ми бачимо, як змінюється сама робота: стає менше механічних операцій, більше можливостей для творчості та нових ідей. Для нас це і є головний результат трансформації.

Від медіакомпанії до технологічної медіаекосистеми

Розвиток Genix змінює не лише виробничі процеси, а й саму модель розвитку бренду 24.

Сьогодні холдинг поєднує телевізійне мовлення, один із провідних новинних сайтів України, масштабну міжнародну мережу YouTube-каналів та власну технологічну розробку. Усі ці напрями поступово інтегруються в єдине виробниче середовище.

Технології дозволяють швидше створювати контент, адаптувати його для різних платформ, працювати з міжнародними аудиторіями та розвивати нові медіапродукти. Для компанії це означає перехід від традиційної моделі медіавиробництва до технологічної екосистеми, у якій контент, дані, редакційні рішення та інструменти автоматизації працюють разом.

Водночас власна команда розробників дозволяє холдингу самостійно визначати пріоритети розвитку платформи та оперативно реагувати на потреби редакцій.

П'ять місяців потому: результати замість прогнозів

У червні 2026 року майбутнє 24 Каналу активно обговорювали на медіаринку.

Частина колишніх працівників не поділяла бачення керівництва щодо впровадження штучного інтелекту та нової організації редакційної роботи.

Сьогодні компанія демонструє результати трансформації. Основний YouTube-канал перетнув позначку 9 мільйонів підписників і зібрав 919 мільйонів переглядів за квартал. Міжнародна мережа налічує понад 60 каналів. Сайт залишається серед провідних українських новинних ресурсів.

Водночас власна платформа Genix уже використовується всіма редакційними напрямами та продовжує розвиватися.

Звичайно, ці показники не означають, що всі виклики подолані або технологічна трансформація завершена. Проте вони демонструють, що організаційні зміни не зупинили розвиток бренду. Навпаки, 24 Канал продовжує інвестувати у власні технології, нові формати та міжнародне мовлення.

П'ять місяців тому ми говорили про те, що медіа мають змінюватися. Сьогодні ми вже можемо показати, як це працює. Ми створюємо власні технології, розвиваємо міжнародне мовлення, експериментуємо з форматами й продовжуємо зростати. І найважливіше — усе це роблять наші люди. Ми переконані, що українські медіа здатні не просто використовувати світові технологічні рішення, а створювати власні та формувати майбутнє індустрії.

Для 24 Каналу технологічна трансформація — не разовий експеримент, а довгострокова стратегія.

І якщо в червні головним питанням було, чи зможе медіа успішно пройти через зміни, то сьогодні компанія ставить перед собою значно масштабніше завдання: перетворити український медіабренд на міжнародну технологічну платформу, здатну створювати та поширювати якісний контент для аудиторій у різних країнах світу.