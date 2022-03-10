Також влада пояснила, що карати за це вкрай важко. Адже символ новий, тому є низка питань щодо покарання за нього.

Зауважте Логотип Z, який використовують російські війська, – нацистський

У Чехії хочуть карати за символ Z

У поліції повідомили, що готують інсторукцію, як карати за символ.

Спочатку "зетка" стосувалася військової техніки, яку Путінська армія відправила в Україну. Останніми днями він став символом тих, хто підтримує путінську окупацію,

– мовиться у повідомленні.

Видання каже, що нещодавно помітили цей знак на валізах. Ба більше, ті, хто досліджує це питання, юристи та експерти антиекстремістських спілок, кажуть, що ставляться до неї так само, як до свастики. Тобто, як просування та підтримка руху, спрямованого на придушення свобод.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!