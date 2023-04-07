30 грудня 2022 року урядом було схвалено "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів". Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, як ТЦК отримують списки військовозобов'язаних жінок.

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Списки, які подаються у ТЦК, мають зберігатися 10 років

Юрист пояснює, що заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною чи фармацевтичною спеціальністю, за 2 місяці до завершення навчання відтепер подаватимуть список щодо таких жінок до територіальних центрів комплектування (ТЦК і СП).

Дані списки мають зберігатися протягом 10 років, вони є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаної (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов'язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів,

– зазначає пан Юрчак.

Як пояснює юрист, видача тимчасових посвідчень військовозобов'язаного зазначених у списках жінкам, які здобули освіту за медичною чи фармацевтичною спеціальністю, здійснюється районним (міським) ТЦК і СП, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії посвідчень – 30 діб.

"Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов'язаного, повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) ТЦК і СП, на території відповідальності якого задеклароване/зареєстроване місце їх проживання, для постановки на військовий облік", – розповів Владислав Юрчак.

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