30 декабря 2022 года правительством был одобрен "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, как ТЦК получают списки военнообязанных женщин

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Списки, подаваемые в ТЦК, должны храниться 10 лет

Юрист объясняет, что заведения профессионального, фахового предвысшего или высшего образования, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до окончания обучения теперь будут подавать список таких женщин в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП).

Данные списки должны храниться в течение 10 лет, они служат основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанной (без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов,

– отмечает господин Юрчак.

Как объясняет юрист, выдача временных удостоверений военнообязанного указанным в списках женщинам, получившим образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется районным (городским) ТЦК и СП, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия удостоверений – 30 дней.

"Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного, должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный (городской) ТЦК и СП, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их жительства, для постановки на военный учет", – рассказал Владислав Юрчак.

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