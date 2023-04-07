30 декабря 2022 года правительством был одобрен "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, как ТЦК получают списки военнообязанных женщин
Смотрите также 3 года отсрочки и выезд за границу: какой будет мобилизация женщин и кто подлежит призыву
Списки, подаваемые в ТЦК, должны храниться 10 лет
Юрист объясняет, что заведения профессионального, фахового предвысшего или высшего образования, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до окончания обучения теперь будут подавать список таких женщин в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП).
Данные списки должны храниться в течение 10 лет, они служат основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанной (без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов,
– отмечает господин Юрчак.
Как объясняет юрист, выдача временных удостоверений военнообязанного указанным в списках женщинам, получившим образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется районным (городским) ТЦК и СП, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия удостоверений – 30 дней.
"Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного, должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный (городской) ТЦК и СП, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их жительства, для постановки на военный учет", – рассказал Владислав Юрчак.
У женщин 3 года отсрочки
- Отметим, что в Украине нет необходимости в общей мобилизации женщин.
- Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов определяет правила и порядок ведения учета военнообязанных женщин и мужчин, а также предусматривает переходный период сроком на 3 года для женщин с медицинской специальностью.
- Следовательно, начиная с 2026 года, они будут поставлены на военный учет. Женщины, которые нарушат это требование и до конца 2026 года не станут на военный учет, не смогут трудоустроиться по специальности уже с начала 2027 года.