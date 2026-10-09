Про це повідомили в Укренерго.
Коли не буде світла
З 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Окрім того, з 06:00 до 23:59 введені графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.
Коли світло з'являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!
– просять в Укренерго.
Нагадаємо, що Міненерго закликає не публікувати кадри з місць влучань по енергооб'єктах.
Оприлюднення таких кадрів розкриває ворогу деталі пошкоджень і створює колосальні ризики для життя енергетиків.