Про це повідомили в Укренерго.

Коли не буде світла

З 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Окрім того, з 06:00 до 23:59 введені графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Коли світло з'являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!

– просять в Укренерго.

Нагадаємо, що Міненерго закликає не публікувати кадри з місць влучань по енергооб'єктах.

Оприлюднення таких кадрів розкриває ворогу деталі пошкоджень і створює колосальні ризики для життя енергетиків.