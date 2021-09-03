Занурмося в історію і подивімося на те, як людство перемагало або не перемагало різні смертельні хвороби й проведімо паралелі із сьогоднішньою епідемією коронавірусу та спробами їй протидіяти. Гадаю, почати варто із віспи, яка тільки у XX сторіччі вбила майже 30 мільйонів людей.

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Від віспи та кору помирали у страшних муках

Скільки померли від віспи до цього – невідомо, адже не було статистики. Це була настільки люта хвороба, що 30% із тих, хто захворів – помирали. Як правило, у страшних муках. Якщо людина виживала, то, найімовірніше, вона залишалася сліпою чи мала жахливі рубці по всьому тілу.

Подолати епідемію віспи вдалося після створення вакцини та масової вакцинації, яка розпочалася у 1967 році під наглядом ВООЗ – Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні вірус віспи можна знайти тільки у 2 місцях на планеті – це лабораторії підвищеної безпеки у США та Росії.



Пам'ятник на території штаб-квартири ВООЗ у Женеві, присвячений перемозі над віспою / Фото ВООЗ

Наступна дуже небезпечна хвороба – це кір. Той самий кір, від якого всім нам в дитинстві робили щеплення. До того, як знайшли вакцину, ця хвороба забирала в середньому 2,5 мільйони людських життів на рік.

Однак з цією інфекційною хворобою все значно складніше ніж з віспою, адже кір – набагато заразніший, тому повністю подолати його не виходить. Також величезну проблему додають ті самі антивакцинатори, яких стає дедалі більше через популяризацію настроїв через соцмережі та інші інтернет-платформи.

Як виник рух антивакцинаторів

Весь рух бере свій початок із дослідження, яке опублікував у 1998 році британський лікар Ендрю Вейкфілд у медичному журналі The Lancet. Він стверджував, що вакцина від кору та ще 2 захворювань викликає аутизм.



Вейкфілд сфальсифікував дослідження / Фото Getty Images

Я більш ніж впевнений, що ви навіть не чули про такого лікаря, але саме ця стаття є фундаментом, на якому будують свої твердження ті, хто вважає вакцини злом і тим, що несе для організму непоправну шкоду. Звичайно, послідовники Вейкфілда не звертають уваги на те, що він, як стало відомо, сфальсифікував дослідження.

Журналіст The Sunday Times Браян Діром у 2004 році провів розслідування і встановив, що Вейкфілд підробив результати роботи. Трибунал при Генеральній медичній раді Великої Британії 28 січня 2010 року у складі 5 членів визнав Вейкфілда винним за 36 пунктами обвинувачення. Крім того, додали звинувачення в нечесності та жорстокості щодо дітей з інвалідністю.

В Україні досі вірять у чипування

Трибунал виніс рішення, що Вейкфілд "не виконував свої обов'язки як відповідальний консультант", діяв проти інтересів пацієнтів, та був "нечесним і безвідповідальним" у своїй статті. The Lancet повністю відкликав статтю від 1998 року, спираючись на висновки Генеральної медичної ради, зазначивши, що частина рукопису була сфальсифікована.

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Ба більше – всі 10 лікарів, які виступили співавторами цього дослідження, відмовилися від своїх тверджень. Самому Вейкфілду заборонили медичну практику у Великій Британії.

Все це я розповідаю лише для того, щоб показати, що всі ті, хто говорить про конспірологічні змови й чипування, просто не володіють інформацією і вірять на слово тим, кому вірити не можна. Це має прямі наслідки. Наприклад, в Україні у 2019 році хворих на кір було майже 54 тисячі – це більше, ніж у всій Європі разом. Знаєте, чому так? Бо є люди, які вважають, що краще не робити щеплення проти кору.

Звести втрати до мінімуму

Сьогодні коронавірус вирує по всій планеті. Всі країни світу намагаються його приборкати. Це не перша і не остання епідемія в історії людства, яка й надалі продовжує щодня забирати життя людей.

Що можемо зробити ми? Правильно – звести втрати до мінімуму. Це як на війні. Ти можеш одягнути бронежилет і каску, взяти прилад нічного бачення, необхідну зброю і вирушити на завдання. Все це дає невеликий шанс на виживання, але він все одно є.

Те ж саме робить вакцина. Це шанс врятуватися. Якщо проводити аналогії, то люди, які проти вакцинації – це як солдати, які у майці та з саперною лопаткою йдуть у бій. Героїчно, але безглуздо. Найгірше, що йдуть та підставляють весь підрозділ.

Військові активно вакцинуються

Американські військові, традиційно, задають тенденцію. Пентагон вже заявив, що всі збройні сили США зобов'язані вакцинуватися. Це 1,3 мільйона військовослужбовців.

Щодо нашої армії, то тут теж, дякувати Богові та мудрим командирам, вакцинування йде повним ходом. Я сконтактував із начмедом своєї рідної 30 окремої механізованої бригади й був приємно вражений тим, що 90% бригади вакцинували, а останній випадок коронавірусу серед військових бригади був у квітні 2021 року.

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Якщо у військових все рухається вперед, то серед цивільного населення якось дуже тяжко. Я вже отримав першу дозу вакцини – наступного тижня буде друга. Це нескладно, безплатно і життєво необхідно.

Вакцина – як бронежилет

Хотів би звернутися до всіх, хто мене дивиться, з проханням бути уважнішим до тих джерел інформації, які ви читаєте. Якщо можливо – перевіряйте їх. Кожна вакцина, яку створюють, проходить клінічні випробування. Тільки після цього її передають людям. Вакцина не дає 100 % гарантії, що ви не захворієте, але вона, як і бронежилет на солдаті, підвищує шанси на виживання та зменшення можливих втрат здоров'я.

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