Захисник Донецького аеропорту, головний сержант 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Віталій П’ясецький розповів 24 Каналу, як можна вступити до складу бригади та яка потрібна мінімальна підготовка для цього. Також він пояснив, яких фахівців потребує 93 ОМБр.

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Знаходять вакансію з урахуванням побажань

Одні з найзатребуваних фахівців у бригаді, за словами П’ясецького, – на напрямку ремонту та управління дронами.

Ця спеціальність не гарантує, що військовослужбовець, який її опанував, не зазнає поранення або не вийде зі строю на певний час. Відповідно є плинність кадрів, і ці фахівці потрібні в бригаді постійно.

Майже у кожному підрозділі є взводи безпілотних літальних апаратів, які намагаються підтягнути спеціалістів, супроводити їх, навчити, дати час для адаптації та після спрямовують на виконання бойових завдань.

Шукати інформацію про вакансії в нашій бригаді можна на сайті та наших сторінках у соцмережах. Ми співпрацюємо як із цивільними рекрутерами, так і маємо штатних, які нададуть повну інформацію щодо служби в бригаді. Вони на зв'язку зі всіма підрозділами постійно,

– зазначив він.

Вони, за його словами, допоможуть знайти вакансію з урахуванням того, що саме підходить людині, де вона хоче служити. Можливо, під керівництвом конкретного командира, і це цілком реально. У бригаді надають максимум інформації, супроводу, бойової підготовки.

"У бригаді постійно нарощується саме відділ бойової підготовки, працюють інструктори різного напрямку, починаючи від вогневої підготовки і закінчуючи управління БпЛА", – наголосив головний сержант.

Як підготуватись до служби

Водночас цивільним важливо розпочати підготовку до служби заздалегідь. Насамперед зайнятися фізичною підготовкою.

Зараз найбільше навантаження на ноги через те, що ворожі дрони унеможливлюють під'їзд ближче до позицій, навіть пілотам БпЛА чи операторам РЕБ. Всім їм потрібно багато ходити і переносити на собі вантаж. Тому треба укріпляти саме м'язи ніг,

– пояснив він.

Для цього не обов'язково бігати, можна ходити приблизно 10 кілометрів з вантажем 10 – 20 кілограмів.

Також важливо отримати навички тактичної медицини. Сьогодні в кожному обласному центрі можна знайти інструкторів з такмеду.

Якщо людина підтягнула фізичну форму і пройшла базовий курс з тактичної медицини, то можна опанувати спеціальність пілота дронів. Після цього вона прийде на службу підготовленою, і в конкретному підрозділі може аргументовано довести, що здатна працювати і її потрібно лише підтягнути до відповідного рівня.

Це база дозволить дуже швидко зайти на ту посаду, яку ви хочете і бути ефективним на своєму місці,

– відзначив Віталій П’ясецький.

До слова, Юрій "Мілан" Гаврилишин, начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", розповів про вимоги для кандидатів на службу в "Азові". За його словами, ніколи не потраплять до бригади люди, що мають алкогольну чи наркотичну залежність, а також ті, що були помічені у будь-якій проросійській діяльності.