Комплекси Patriot не зовсім підходять для того, аби збивати КАБи. Однак є інші види зброї та засоби, які можуть убезпечити українців від ударів керованими авіабомбами. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Що може протидіяти КАБам

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нашій державі розробляють власну зброю для боротьби з керованими авіаційними бомбами. Саме вони завдають дуже багато проблем на фронті. На жаль, через відсутність потрібної авіації боротися з ними подекуди неможливо.

Боротьба з КАБами може бути такою ж, як і з ракетами, зокрема крилатими – система радіоелектронної боротьби. Тому що планерні авіабомби – це керовані комплекси, які можна або перехопити в управлінні, або прикрити системою РЕБ – для того, щоб відвести КАБ від нашої позиції,

– зазначив Роман Світан.

Важливо розуміти, що КАБи – це не маневрувальні, а планерні боєприпаси. Тому вони є хорошою. ціль для деяких видів деяких зенітно-ракетних комплексів, втім не дальнього радіуса дії.

"Це не робота для Patriot, але для 20-кілометрових комплексів. Це мало б бути щось на кшталт "Панцирів". Грубо кажучи, ці 20 кілометрів убезпечили б прифронтові райони. Тому є механізми. Думаю, розробляють якісь подібні зенітно-ракетні комплекси малого або середнього радіуса дії", – наголосив військовий експерт.

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