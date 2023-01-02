Про це 24 каналу сказав заступник директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький. Він наголосив, що наше суспільство змінилося після багатьох подій.

До теми Скільки росіян підтримують війну проти України: свіже опитування

За його словами, найбільш тектонічної зміною стало ставлення до Росії.

Росія всі останні роки в системі координат України відігравала величезну роль. Для багатьох це були економічні питання (заробітки – 24 канал), або ж родина чи друзі. Зокрема,на кінець минулого року більше 40% опитаних українців стверджували, що мають близьких родичів у Росії,

– пояснив Грушецький.

Він переконує, що Росія раніше була потужним фактором, проте зараз вона "вибита" повністю – в українців залишається лише рух на Захід в сторону Європи.

"І це потягнуло за собою подолання регіональних розбіжностей. Ще до вторгнення Південь і Схід України були проти НАТО і велика частина була проти ЄС, а тепер у більшості регіонів українці "за" ЄС та НАТО", – зазначив експерт.

Заступник директора КМІСу наголосив, що основні зрушення за час війни – це:

ставлення до країни-агресора, сприйняття Росії та простих росіян (більшість українців тепер негативно ставиться і до самих росіян),

розуміння нашого зовнішньополітичного вектору, що Україна – це частина Європи і має вступити в НАТО та ЄС.

Грушецький розповів скільки українців готові піти на поступки Росії: відео



"Цікаво, що молодь була більше проєвропейськи налаштована, водночас старші люди були змушені відкинути ностальгію за Радянським Союзом та повернутися на ЄС для розвитку України", – додав Грушецький.

За його даними, серед молоді відбулися інші зміни – ще три роки тому половина української молоді до 30 років стверджували, що вони хотіли поїхати жити в одну з країн ЄС чи США, але зараз таких стало в три рази менше.

"Абсолютна більшість нашої молоді "прив'язує" своє майбутнє з Україною, і важливо зберегти такий ріст патріотизму", – підсумував він.

До слова, українці стали під час війни стійкішими за час війни, і в них немає психологічного виснаження. І хоча громадяни відчувають незручності, проте 86% вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку.