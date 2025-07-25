Про це 24 Каналу розповів генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, письменник Мік Раян, зазначивши, що варто зосередитись на підготовленості військових та покращенні командування.Ба більше, ЗСУ можуть знищувати ще більше окупантів, використовуючи певну зброю.

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Як підвищити боєздатність ЗСУ?

На думку генерал-майора Збройних сил Австралії у відставці, щоб підвищити боєздатність ЗСУ є 3 ключові кроки:

оптимізація, рекрутинг та навчання;

високий рівень командування (управління та формування армійських корпусів повинні дозволити краще формувати та готувати бойові дії, що дозволить досвідченим командирам бригад командувати на вищому рівні);

продовження розвитку лінії безпілотників на землі і в повітрі (це заповнить нестачу живої сили України, що зараз є перевагою Росії).

Я думаю, що ці три моменти, а також просто хороше керівництво на всіх рівнях Збройних сил. Ось як Україна зможе пройти через цей літній наступ з боку Росії,

– наголосив він.

Раян зауважив, що з рекрутингом в нашій країні ж проблема. Однак війна триває вже майже 4 роки, тому це було б притаманно будь-якій іншій країні на цьому етапі через природу тривалих воєн.

Він додав, що українські військові мають змогу знищувати втричі більше російських військ, ніж Росія втрачає. Так, Україна вже проробила величезну роботу зі створення укріплень уздовж ліній фронту, над якими не так багато працювали пару років тому. Це важливо, тому що це захищає життя українських військовослужбовців від безпілотників і вогню з закритих позицій краще, ніж раніше.

Однак забезпечення основ, таких як артилерія, протипіхотні та протитанкові міни, розміщені на глибину, використання дронів на різних рівнях, все це сприятиме збільшенню втрат серед російських військ і приведе їх до того моменту, коли вони не зможуть набрати достатньо солдатів, щоб замінити свої втрати.