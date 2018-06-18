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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як бійці на фронті намагаються провчити окупантів та чому там не працює перемир'я

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Російські окупаційні війська обстріляли українські позиції 20 разів, один захисник поранений. Із позицій бойовиків коптить. Цей дим видно за десяток кілометрів. Такі наслідки їх учорашньої невдалої атаки, пояснюють бійці.

Ворожий бліндаж горить майже добу, бо там скоріш за все були боєприпаси. Окрім того, за попередньою інформацію ворог поніс втрати. Стріляють бойовики усім: крупнокаліберними кулеметами, СПГ, мінами і майже щодня працює снайпер. Така ситуація, кажуть військові, на їх напрямку вже більше місяця. І якщо не відповідати, то ворог не заспокоюється.

"Найдовша перерва триває 1,5-2 години", – зазначив військовослужбовець ЗСУ Сніг.

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Зазвичай атаки починаються, коли стемніє. Аби видно було звідки стріляють – так противник ніби дражнить наших воїнів.  Як тільки випадає хвилина тиші, військові беруться за інженерні роботи. 

Щоб необхідності в укріпленнях не було, та й у ворога не виникало бажання воювати, вслід за нещодавнім дозволом на вогонь у відповідь, командування Операції Об'єднаних може видати дозвіл стріляти на упередження. Про це у своєму інтерв'ю говорив керівник ООС Сергій Наєв. Схоже що нове керівництво стримує обіцянку змусити дотримуватись окупантів режиму тиші.

Більше – дивіться у сюжеті. 

Автор: Олексій Кондаков
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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