Как бойцы на фронте пытаются проучить оккупантов и почему там не работает перемирие

Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции 20 раз, один защитник ранен. С позиций боевиков коптит. Этот дым виден за десяток километров. Такие последствия их вчерашней неудачной атаки, объясняют бойцы.

Вражеский блиндаж горит почти сутки, там скорее всего были боеприпасы. Кроме того, по предварительной информации, враг понес потери. Стреляют боевики всем: крупнокалиберными пулеметами, СПГ, минами и почти ежедневно работает снайпер. Такая ситуация, говорят военные, по их направлению уже больше месяца. И если не отвечать, то враг не успокаивается.

"Самый длинный перерыв длится 1,5-2 часа", – отметил военнослужащий ВСУ Сниг.

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Обычно атаки начинаются, когда стемнеет. Чтобы видно было откуда стреляют – так противник будто дразнит наших воинов. Как только выпадает минута тишины, военные берутся за инженерные работы.

Чтобы необходимости в укреплениях не было, и у врага не возникало желания воевать, вслед за недавним разрешением на огонь, командование Операции Объединенных может выдать разрешение стрелять на опережение. Об этом в своем интервью говорил руководитель ООС Сергей Наев. Похоже что новое руководство сдерживает обещание – заставить соблюдать оккупантов режим тишины.

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