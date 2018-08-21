Ноутбук для студента: актуальні поради з вибору

До нового навчального року залишилося вже зовсім мало часу і якщо ви ще й досі не обрали ноутбук, то варто поквапитися, адже це один з головних інструментів студента, який стане незмінним помічником у навчанні. На що варто звернути увагу та як правильно обрати ноутбук для студента?

Будьте реалістами

Так, це зовсім не технічно. Але перед тим як витрачати велику суму на техніку, або, навпаки, економити на знарядді праці студента, оцініть ситуацію правильно.

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По-перше, на якій спеціальності буде вчитися улюблене чадо? Якщо перед вами майбутній гуманітарій, то купувати потужний комп’ютер немає змісту. Консультант в магазині радитиме "офісний" ноутбук і матиме рацію.

Але ви могли обрати для дитини технічну освіту. Тут вже потрібне "важке озброєння", у майбутньому дитина може перетнутися з такою ситуацією, що деяке програмне забезпечення працюватиме неналежним чином, або не працюватиме взагалі.

По-друге, переконайтеся, що майбутній філолог не планує ось-ось почати опановувати навики дизайну або фотографії. Всі графічні редактори – це виклик для процесора та відеокарти. Вони скоротять вік слабких ноутбуків і вам доведеться платити двічі.

По-третє, коли ви плануєте міняти ноутбук студенту наступного разу? Зараз ви думаєте: "Дай Боже дожити!". Однак, сучасна техніка старіє швидко. Зрештою, як і всі інші речі, ноутбук зношується ззовні, а залізні нутрощі не підходять для більшості нових програм. Уникнути розчарування можна, якщо відразу обрати ноутбук з максимальними параметрами.

Оперативна пам’ять, процесор, відеокарта

Це перші три вирішальні параметри, на які варто звернути увагу. Оперативна пам’ять відповідає за те, скільки всього за один раз зможе робити комп’ютер. Маленька оперативна – обмежені можливості. Якщо ви не плануєте робити більше, ніж блукати інтернетом та друкувати у текстових редакторах – не переплачуйте за додаткові гігабайти.

Процесори бувають різні. Найбільш витривалими вважають виробництва компанії Intel. Для геймерів та дизайнерів – Intel Core i7, для звичайних користувачів – Intel Core i3. Є ще підвиди цих процесорів, які відрізняються частотою (Ггц) та кількістю ядер. Чим більше ядер з вищою частотою – тим продуктивнішим буде пристрій.

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З відеокартами все простіше. Вони можуть бути або розділені на окремі частини та впаяні всередину ноутбука, або можуть зберігати власну автономність – окрема плата. Інтегровані відеокарти (впаяні) – для нескладних завдань без активної роботи з графікою. Для фоторедакторів, дизайнерів та інших спеціальностей, які пов'язаніз роботою з графікою, існують дискретні відеокарти.

Розмір має значення

Студенти часто обирают такі ноутбуки, які зручно носити з собою в університет. Щоб зберегти здоров’я і власні нерви, обирайте пристрій вагою не більше, ніж 2,5 кілограми.

Дайте майбутньому користувачу протестувати в магазині різні дисплеї. 15 дюймів – це найбільш універсальна діагональ. Більші розміри мають потужніші ноутбуки. Менші (10-13 дюймів) – комп’ютери, що розраховані на типові офісні програми (текстовий редактор, кілька медіа-плеєрів та месенджерів). Але й тут є вийнятки. Зауважте, що чим менший екран, тим швидше дитина відчує втому від тривалої роботи за ноутбуком.

Більше чи менше гігабайтів всередині?

Не йдіть на компроміси: студент – це той, хто використовує для навчання багато різнотипної інформації. Книги у pdf-форматі, відео та аудіозаписи, комп’ютерні програми. які не рідко можуть займати не мало простору на внутрішньому сховищі. Про фотодокази незабутніх студентських років годі і говорити.

Зверніть увагу на два види пам’яті: SSD – пристрій для запам'ятовування, що працює дуже швидко, HDD – більш старий та повільний тип накопичувача, який до того ж доволі шумний. Якщо комп’ютер працює на SSD, то і операційна система виконуватиме роботу помітно швидше. Фахівці знають, що найкраще працює операційна система на SSD-диску з об’ємом не менше 256 гігабайтів.

Найбільш живуча батарея

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Мобільність – це одна з основних характеристик ноутбуків. Якщо пристрій розряджається після двох годин активної роботи, доведеться часто шукати розетки. Іноді батарея може розрядитися у найбільш невдаливй момент, а після аварійного вимикання ноутбука зберігаються не всі останні зміни у файлах.

Добре мати можливість легко замінити батарею. Іноді накопичувачі заряду виходять з ладу швидше, ніж ноутбуки. Якщо батарею може дістати тільки спеціаліст сервісного центру – ви дуже ризикуєте.

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