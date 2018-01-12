Як будують Керченський міст у Криму: з’явились свіжі фото
12:28, сьогодні 9456 Читать новость на русском
Росія продовжує будувати Керченський міст, який з'єднає окупований Крим і Краснодарський край в РФ
Свіжі фото опублікувало видання "Обозреватель".
Читайте також: Керченський міст завалиться цієї зими, – російська активістка
На мосту вже встановлено арки, під якими проходять кораблі. Перші автомобілі мають проїхати по мосту вже 9 травня, а на повну він запрацює в кінці 2018 року.
Одночасно з роботами в Керченській протоці працівники облаштовують інфраструктуру перед мостом. Там прокладають трасу "Таврида", яка з'єднає Керч з Сімферополем і Севастополем.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна11 грудня 2017 , 18:30
Терористи, начебто, затримали "українських розвідників" – в МВС зробили заяву24 вересня 2017 , 18:37
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства22 грудня 2017 , 19:32
У справах подій на Євромайдані в розшуку перебуває 91 особа, – Горбатюк29 грудня 2017 , 10:55