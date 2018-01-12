Як будують Керченський міст у Криму: з’явились свіжі фото

Росія продовжує будувати Керченський міст, який з'єднає окупований Крим і Краснодарський край в РФ

Свіжі фото опублікувало видання "Обозреватель".

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На мосту вже встановлено арки, під якими проходять кораблі. Перші автомобілі мають проїхати по мосту вже 9 травня, а на повну він запрацює в кінці 2018 року.

Одночасно з роботами в Керченській протоці працівники облаштовують інфраструктуру перед мостом. Там прокладають трасу "Таврида", яка з'єднає Керч з Сімферополем і Севастополем.