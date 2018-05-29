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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Як електрокари Lightyear One зможуть долати тисячі кілометрів на рік тільки завдяки сонцю

Автотехнології 11 Читать новость на русском

Щороку всі разом узяті автомобілі у світі проїжджають відстань, яка приблизно відповідає одному світловому року. При цьому працюють на викопному паливі. Команда нідерландського стартапу Lightyear, назва якого так і перекладається – світловий рік, поставила собі амбітну мету: щоб до 2035 року люди долали цю саму відстань лише завдяки енергії сонця.

Більше – у відео. 

Теги: Автотехнології
Джерело: 24 Канал
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