Як електрокари Lightyear One зможуть долати тисячі кілометрів на рік тільки завдяки сонцю
Щороку всі разом узяті автомобілі у світі проїжджають відстань, яка приблизно відповідає одному світловому року. При цьому працюють на викопному паливі. Команда нідерландського стартапу Lightyear, назва якого так і перекладається – світловий рік, поставила собі амбітну мету: щоб до 2035 року люди долали цю саму відстань лише завдяки енергії сонця.
Більше – у відео.
Джерело: 24 Канал
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