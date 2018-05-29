Як електрокари Lightyear One зможуть долати тисячі кілометрів на рік тільки завдяки сонцю

Щороку всі разом узяті автомобілі у світі проїжджають відстань, яка приблизно відповідає одному світловому року. При цьому працюють на викопному паливі. Команда нідерландського стартапу Lightyear, назва якого так і перекладається – світловий рік, поставила собі амбітну мету: щоб до 2035 року люди долали цю саму відстань лише завдяки енергії сонця.

Більше – у відео.