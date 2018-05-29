Как электрокары Lightyear One смогут преодолевать тысячи километров в год лишь благодаря солнцу

Ежегодно все вместе взятые автомобили в мире проезжают расстояние, которое примерно соответствует одному световому году. При этом работают на ископаемом топливе. Команда нидерландского стартапа Lightyear, название которого так и переводится – световой год, поставила себе амбициозную цель: чтобы к 2035 году люди преодолевали это же расстояние только благодаря энергии солнца.

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