Как электрокары Lightyear One смогут преодолевать тысячи километров в год лишь благодаря солнцу
Ежегодно все вместе взятые автомобили в мире проезжают расстояние, которое примерно соответствует одному световому году. При этом работают на ископаемом топливе. Команда нидерландского стартапа Lightyear, название которого так и переводится – световой год, поставила себе амбициозную цель: чтобы к 2035 году люди преодолевали это же расстояние только благодаря энергии солнца.
Больше – на видео.
Источник: 24 Канал
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