Як голосуватимуть військові на президентських виборах

У військових частинах Луганської, Донецької та Львівської областей створили сукупно 80 спеціальних дільниць для голосування на президентських виборах 2019 року.

Дільниці створили за поданням Мінобони у винятковому випадку, повідомили у ЦВК.

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На території Донецької області створили 65 виборчих дільниць, Луганської – 14, Львівської – 1.

Член ЦВК Михайло Вербенський заявив, що на виборах на спеціальних дільницях у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі зможуть проголосувати 47 тисяч військових.

Ці військові не можуть залишати позиції та частини, щоб проголосувати на звичайних дільницях. Протоколи будуть здаватися в окружну комісію на тій території, як зазвичай,

– додав він.

Станом на 14 березня 2019 року ЦВК зареєструвала 699 офіційних спостерігачів від 10 міжнародних організацій та 7 іноземних держав на чергових виборах. Наразі місце голосування на президента без зміни місця реєстрації станом на 15 березня уже змінили 90 тисяч українців. Крім того, на президентські вибори 2019 року ЦВК замовила близько 60 мільйонів бюлетенів відразу на два тури.



Головні дати президентських виборів 2019 року