14:27
15 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Голлівудська зірка хоче до Росії. Рятівник "Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      23:24, 14 березня
      Вєсті. UA: Екстрене повідомлення від Ляшка. Розенблат мстить Ситнику
      Вєсті.UA
      21:32, 14 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Як голосуватимуть військові на президентських виборах

      129 Читать новость на русском
      Як голосуватимуть військові на президентських виборах
      Як голосуватимуть військові на президентських виборах / radiosvoboda.org

      У військових частинах Луганської, Донецької та Львівської областей створили сукупно 80 спеціальних дільниць для голосування на президентських виборах 2019 року.

      Дільниці створили за поданням Мінобони у винятковому випадку, повідомили у ЦВК.

      Читайте також: На виборах президента не буде відеонагляду: ЦВК назвала причину

      На території Донецької області створили 65 виборчих дільниць, Луганської – 14, Львівської – 1.

      Член ЦВК Михайло Вербенський заявив, що на виборах на спеціальних дільницях у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі зможуть проголосувати 47 тисяч військових.

      Ці військові не можуть залишати позиції та частини, щоб проголосувати на звичайних дільницях. Протоколи будуть здаватися в окружну комісію на тій території, як зазвичай,
      – додав він.

      Станом на 14 березня 2019 року ЦВК зареєструвала 699 офіційних спостерігачів від 10 міжнародних організацій та 7 іноземних держав на чергових виборах. Наразі місце голосування на президента без зміни місця реєстрації станом на 15 березня уже змінили 90 тисяч українців. Крім того, на президентські вибори 2019 року ЦВК замовила близько 60 мільйонів бюлетенів відразу на два тури.

      президентські вибори 2019
      Головні дати президентських виборів 2019 року

      blog_ava
      Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар в магазин
      сьогодні
      9796
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини Донецька Новини Луганська Новини Львова ЦВК
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Я захищаю честь України та пишаюсь цим, – чемпіонка Європи зі стрільби з лука Жанна Наумова
      сьогодні , 13:30 Я захищаю честь України та пишаюсь цим, – чемпіонка Європи зі стрільби з лука Жанна Наумова
      Станіслав Безушко 137
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні , 13:04 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 455
      Авіакатастрофа з Boeing 737 Max: чому сталася трагедія
      сьогодні , 11:28 Авіакатастрофа з Boeing 737 Max: чому сталася трагедія
      1464
      Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 11:47 Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 3321
      Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар в магазин
      сьогодні , 10:30 Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар в магазин
      9796
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук