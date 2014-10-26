Як голосував Президент (Фото)
Президент України Петро Порошенко голосував окремо від дружини, оскільки зранку був в зоні АТО. До Вашої уваги фотоогляд з голосування глави держави та його виступу після завершення виборів.
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Фото: Getty Images
Джерело: Телеканал новин "24"
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