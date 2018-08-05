Як грати PlayStation 4 на Android-смартфоні: інструкція

Виробники смартфонів постійно удосконалюють свої моделі. Деякі з телефонів по функціональності не поступаються комп'ютерам. Смартфон можна налаштувати навіть для ігор на PlayStation 4.

Про це пише androidinsider.ru.

Для налаштування використовуємо програму Steam Link (це безкоштовний додаток від Valve, що забезпечує стрім гри з Steam на Android-смартфон). Цей же додаток можна використовувати для стрімінгу ігор з PlayStation 4.

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Отож, спочатку потрібно завантажити і встановити Steam Link з Google Play. Далі налаштовуємо ігровий контролер для роботи зі смартфоном. Після цього треба налаштувати віддалену гру на комп'ютері згідно з інструкціями від Sony.

Далі запускаємо програму Steam Link і можна грати ігри з PS4 на смартфоні.

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