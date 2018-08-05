17:47
5 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
30°C 18°C
  • понеділок
    25°C 18°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Як грати PlayStation 4 на Android-смартфоні: інструкція

155 Читать новость на русском
Як грати PlayStation 4 на Android-смартфоні
Як грати PlayStation 4 на Android-смартфоні / Фото з відкритих джерел

Виробники смартфонів постійно удосконалюють свої моделі. Деякі з телефонів по функціональності не поступаються комп'ютерам. Смартфон можна налаштувати навіть для ігор на PlayStation 4.

Про це пише androidinsider.ru.

Для налаштування використовуємо програму Steam Link (це безкоштовний додаток від Valve, що забезпечує стрім гри з Steam на Android-смартфон). Цей же додаток можна використовувати для стрімінгу ігор з PlayStation 4.

Читайте також: В Україні різко подорожчає PlayStation Plus: наскільки зросте вартість

Отож, спочатку потрібно завантажити і встановити Steam Link з Google Play. Далі налаштовуємо ігровий контролер для роботи зі смартфоном. Після цього треба налаштувати віддалену гру на комп'ютері згідно з інструкціями від Sony.

Далі запускаємо програму Steam Link і можна грати ігри з PS4 на смартфоні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно PlayStation Ігри
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
сьогодні, 16:01 Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Блог Медіа
Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
сьогодні, 13:00 Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
Тетяна Острікова
Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
сьогодні, 12:01 Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
Ольга Бродська
Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
сьогодні, 11:02 Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
2320
Без Мерилін Монро 56 років: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують
сьогодні, 09:13 Без Мерилін Монро 56 років: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують
Настя Сукач 8479
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Як марка і стан телефону впливають на життя
 21 липня , 03:45
В Індії телефон став причиною смерті підлітка
 1 квітня , 17:09
Смартфон Samsung Galaxy J8 2018 надійшов у продаж в Україні: ціна новинки
 сьогодні , 19:06
Найпотужніші смартфони липня – рейтинг Antutu
 6 серпня , 09:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук