Як король надважкого дивізіону боксу Тайсон Ф'юрі ледь не покінчив життя самогубством

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Тайсон Ф'юрі засмутив всю Україну, відібравши п'ять чемпіонських поясів у Володимира Кличка. До того ж, він не лише переміг українця, але й публічно принизив його. Проте після неперевершеного тріумфу британець захопився наркотиками та ледь не покінчив життя самогубством. Тоді мало хто вірив у те, що Ф'юрі зможе повернутися у великий бокс.

Також у випуску: Спортсмени великого тенісу, волейболу та баскетболу мають особливі традиції святкування своєї перемоги. Проте абсолютними чемпіонами серед усіх – футболісти, які влаштовують видовищне шоу просто на полі.