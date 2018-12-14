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      укр
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
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      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Як король надважкого дивізіону боксу Тайсон Ф'юрі ледь не покінчив життя самогубством

      Спорт навиворіт 91 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Тайсон Ф'юрі засмутив всю Україну, відібравши п'ять чемпіонських поясів у Володимира Кличка. До того ж, він не лише переміг українця, але й публічно принизив його. Проте після неперевершеного тріумфу британець захопився наркотиками та ледь не покінчив життя самогубством. Тоді мало хто вірив у те, що Ф'юрі зможе повернутися у великий бокс.

      Також у випуску:

      Спортсмени великого тенісу, волейболу та баскетболу мають особливі традиції святкування своєї перемоги. Проте абсолютними чемпіонами серед усіх – футболісти, які влаштовують видовищне шоу просто на полі.

      Теги: Бокс Спорт навиворіт Футбол Володимир Кличко
      Джерело: 24 канал
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