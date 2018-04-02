Як корумпований та скандальний суддя досі залишається на своїй посаді

Судова реформа в Україні остаточно провалилася. Громадська рада Доброчесності заявила про вихід з процесу відбору суддів, бо громадські активісти, які відсіювали недоброчесних суддів, з сумом дійшли висновку, що багато із забракованих ними кандидатур таки пролізли в оновлені суди.

Їх туди протягнула Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка складається з самих суддів і не приховує своєї прихильності до влади. Ця комісія завела до Верховного суду 30 недоброчесних суддів, яких раніше громадська рада доброчесності відсіяла. Попереду кваліфікаційне оцінювання або велика масова перевірка всіх суддів України і Вища кваліфікаційна комісія.

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На думку громадських активістів це перетворює суворий процес відбору на повну формальність, адже співбесіди з суддями на комісії інколи тривають по 5 хвилин.

Одним з таких суддів, який незабаром має проходити оцінювання Вищою кваліфікаційною комісією, і судячи з усього, має всі шанси його успішно пройти і вершити і далі судочинство – це суддя Сергій Корнієнко.

Він сьогодні очолює Васильківський міськрайонний суд в Київській області. Кілька місяців тому, цей суддя перед самим Новим роком зчинив ДТП: на своєму джипі "Ленд Ровер" збив чоловіка на пішохідному переході. Внаслідок чого, постраждалий помер.



Суддя на смерть вбив людину

Наявністю джипа у судді та ще одного у його дружини, яка ніде не працює, тепер вже нікого не здивуєш. Але, крім комфортної їзди, як кажуть колишні колеги, цей суддя полюбляв ще й досить специфічно розвантажуватися від стресів на роботі.

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Але, якщо ви думаєте, що суддя Корнієнко, який збив на смерть людину три місяці тому, зараз в СІЗО чи хоча б під домашнім арештом, то помиляєтесь. Він спокійно ходить на роботу, і надалі очолює Васильківський районний суд і навіть щодня слухає справи. При чому, кримінальні справи. При чому, навіть справи про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. Тобто, суддя винний у смертельному ДТП судить інших за порушення правил дорожнього руху.

Зрештою, чому тут дивуватися, напевне, людина дуже добре знає питання. Адже, коли цього суддю Корнієнка на місці ДТП поліцейські змушували пройти перевірку на алкоголь, він наполіг, що готовий здавати аналізи лише в лікарні селища Глеваха,яке знаходиться у Васильківському районі, Київської області. Там, де і очолюваний Корнієнком районний суд. То ж не варто дивуватися чим закінчиться розслідування смертельної аварії за участі цього судді.

І його подальше професійне оцінювання Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Ще й орден "за мужність", напевне, отримає. За те, що залишився на місці ДТП.