У своєму блозі я зазвичай розповідаю про впливових політиків, кандидатів у президенти, вищих посадових осіб. Але сьогодні хочу приділити увагу маргінальному політику, який готовий виконувати різноманітні політичні вказівки і провокувати конфліктні ситуації. Це Ілля Кива, лідер Соціалістичної партії.

Одна з головних тем початку осені – це напади на громадських активістів. Про це вже багато говорили журналісти, з цього приводу збиралися керівники правоохоронних органів, а у кінці вересня проходила акція протесту Ніч на Банковій.

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На цій акції я помітила одну людину – Ростислава Федорко. Він знімав на камеру виступ Віталія Шабуніна, голови правління Центру протидії корупції. Мене дуже вразила ця ситуація. Адже Федорко – це саме та людина, яка влітку облила Віталія Шабуніна зеленкою на акції протесту біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Ростислав Федорко

Тоді активісти протестували проти закриття кримінальної справи, у якій фігурував син голови МВС Арсена Авакова. Федорко не поніс за напад навіть адміністративної відповідальності, йому не виписали штраф. Він ще й прийшов на акцію протесту у вересні знімати того, на кого він напав.

Раніше його бачили на різноманітних заходах. Він брав участь у виборчій кампанії Іллі Киви у Херсоні, коли той балотувався у народні депутати. Для чого я знову так детально переказую цей літній епізод із Шабуніним? А тому що минулого тижня стала свідком подібної провокації і знову тут необхідно згадати прізвище Киви.

19-го жовтня у селищі Шишаки Полтавської області проходила сесія обласної ради, на якій депутати розглядали питання видачі дозволів на видобуток газу у регіоні. На сесію приїхав колишній журналіст розслідувач, а нині громадський активіст і політичний діяч – Дмитро Гнап, він вже не вперше приїздить до Полтавської області і намагається добитися скасування видачі дозволів на видобуток газу маловідомим фірмам. Я теж висвітлювала хід цього засідання.

Коли ми приїхали в Шишаки, то на вулиці біля райдержадміністрації побачили поліцію спеціального призначення, яка мала охороняти правопорядок на сесії. Також помітною була група із 10 чоловіків на чолі із Сергієм Чередниченком, головою обласного осередку Соцпартії Іллі Киви. Ці люди знаходилися біля машини Дмитра і завели спокійну розмову з Гнапом.

Чередніченко привітно спілкувався із колишнім журналістом, а в цей час його друзі записували на відео усе що відбувалося далі. А далі до Гнапа підійшли 2 чоловіки із відрами і вилили із них на нього нечистоти.



Дмитра Гнапа облили нечистотами

Пізніше соратник Киви опублікував відеозапис нападу на Гнапа на своїй сторінці у Facebook. На цьому записі видно, що Чередніченко і його друзі зовсім не здивовані тим, що відбулося, хтось із них навіть поплескав в долоні, а сторонніх свідків вони запевняли, що це лише кава, а не фекалії.

Нападники спокійно пішли, їх не наздогоняла поліція. І взагалі, поліція нічого не робила до того моменту, поки інформація не потрапила у всеукраїнські новини. Після цього на місце події прибула слідча група, але тітушки і сам Чередніченко вже поїхали із селища, встигнувши заліпити вікна автівки Гнапа різноманітними наліпками. Вони навіть не зайшли на сесію облради, за якою ніби-то приїхали спостерігати.

Наступного дня поліція заявила, що встановила особи 2-х нападників, їм інкримінують дрібне хуліганство. Але соратник Киви залишився поза увагою правоохоронців. Він поїхав до Києва на чемпіонат з дворового футболу, який організовував лідер партії.



Ілля Кива

Ілля Кива пообіцяв мені у соцмережі, що проведе внутрішнє розслідування і з’ясує, чи причетний Чередніченко до нападу. Я цим словам не вірю, адже що тут розслідувати, усе зрозуміло. Обидва, більш ніж переконана, знали про провокацію, яка відбуватиметься під стінами райдержадміністрації. І тільки заради неї Чередніченко і приїхав у Шишаки.

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Нагадаю, що Кива – це соратник Авакова. І виходить дуже дивна ситуація. Поліція розслідує те, що і покриває поліція.

Звісно, вже зараз зрозуміло, що Шабуніну і Гнапу дуже пощастило, що це була лише зеленка і нечистоти, а не кислота, як у випадку з херсонською активісткою Катериною Гандзюк, яка досі знаходиться у лікарні.

До речі, Кива в ефірі одного із телеканалів, звинуватив постраждалу Гандзюк у корупції. А ще заявив, що тема нападів на активістів розкручена штучно. Такі заяви Киви не викликають занепокоєння у МВС. Тому не має жодних гарантій, що це була остання провокація.

Усім же активістам треба покладатися у відрядженнях і на акціях протесту лише на себе. Мати з собою аптечку і змінний одяг. Вам, скоріш за все допоможуть, але це вже буде після нападу.